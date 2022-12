Félix tiembla al pensar en cómo quedará la cuota de su hipoteca tras la revisión en diciembre. Calcula que la subida rondará los 350 euros, una cantidad inasumible teniendo en cuenta que la mensualidad rondará a partir de ahora los 800 euros y tiene que hacer frente al pago de la misma con un salario de 1.200 euros mensuales en Madrid. “Yo no tengo padre ni madre, los dos han fallecido ya (...) Además, tengo una discapacidad del 43 % por la que no tengo ningún tipo de ayuda... por lo que veo que a partir del próximo mes tendré serios problemas”, cuenta a RTVE.es.

Como él, aquellas familias a las que les toca revisar su hipoteca en diciembre se enfrentarán a una doble problemática: por un lado, partirán de valores históricamente bajos y, por el otro, se encontrarán con un indicador en su nivel máximo desde 2008. Y es que, en apenas un año, el euríbor a 12 meses -el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas- ha pasado del -0,477 % en enero a cerrar noviembre en una tasa media del 2,828 %.

Esto se traduce en un encarecimiento de las cuotas hipotecarias de unos 3.000 euros anuales si se toma como referencia un préstamo tipo de 150.000 euros, con un plazo de amortización de 30 años y un diferencial del 1 %. O lo que es lo mismo: una subida de unos 250 euros más al mes, pasando de pagar 448 euros de media al mes a abonar 700 euros a partir de la revisión.

Eso en noviembre, porque aquellas hipotecas que tomen como referente el euríbor de diciembre serán las revisiones con la subida más fuerte de la historia. Verán como el interés de su hipoteca sube 350 puntos básicos de un solo golpe, algo que hace incluso tambalear las finanzas de las familias sin problemas económicos.

Protocolo de ayudas para familias vulnerables

Para amortiguar el impacto de la subida del euríbor en un millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad con hipotecas variables, el Gobierno acordó con la banca el pasado mes de noviembre poner en marcha un protocolo de ayudas. Entre otras, se encuentra la posibilidad de congelar de los tipos de interés, alargar los préstamos hasta siete años o eliminar de comisiones por determinados servicios.

Sin embargo, a Félix y Julia “no les compensa” acogerse a estas medidas: “Mi banco me ofrece hacer una novación y dejarlo a un diferencial fijo para siempre (...) lo cual conlleva nuevas escrituras, así que me sale más caro que quedarme como estoy”, nos cuenta el primero. Además, le piden avales y una certificación que garantice que puede pagar la hipoteca, que en su caso tiene casi imposible de conseguir.

En el caso de Julia, su entidad le ha ofrecido aplicar una carencia los próximos dos años, plazo durante el cual no pagará intereses, o alargar el plazo del vencimiento del préstamo, si bien eso le conllevará una serie de intereses que no está "dispuesta a asumir”. “Lo he consultado con alguna asociación financiera y me dicen que podría ahorrarme ahora unos 150 euros mensuales, pero terminaría pagando 9.000 euros más al final de la hipoteca”, asegura.

Ante este contexto, desde la Asociación Usuarios Financieros (Asufin) recomiendan a los consumidores que, además de negociar con su entidad, vayan a visitar otros bancos y comparen. Además, recuerdan que los bancos no pueden obligar a los usuarios a contratar cualquier otro producto adicional no previsto en el contrato original.

“Estamos muy preocupados y dentro de seis meses tendremos que volver a revisarla, con tipos seguramente mayores… será entonces cuando tengamos que elegir entre pagar los recibos o vivir”, lamenta Julia. Y es que no se trata de un caso particular: según un informe de Cáritas, los hogares españoles con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales ya destinan 80 euros de cada 100 a necesidades básicas como son la vivienda, la alimentación y el transporte.