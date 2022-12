"Es una alegría poder volver a estas celebraciones y desde hace semanas ya tenemos un amplio volumen de cenas". Así afrontan estas fiestas en Tierra Astur, un grupo de sidrerías asturiano donde sus reservas rozan el completo de cara al próximo fin de semana. Lo mismo sucede en el restaurante madrileño Mercado de la Reina, donde aseguran que sus reservas han subido este año un 70% y, además, señalan que las cenas han empezado antes que otros años.

Después de dos de fiestas navideñas marcadas por las restricciones de la pandemia, las cenas de Navidad vuelven con ímpetu y los restaurantes perciben que la población tiene ganas de celebrar y reunirse de nuevo en grandes grupos. De hecho, en Mercado de la Reina los clientes se han anticipado más que otros años. "Hay gente que ha adelantado su cena de Navidad por lo que pueda pasar", indica su responsable de comunicación.

Casi el 80% de los 7.500 restaurantes madrileños ya había servido sus primeras cenas de empresa en noviembre, según el último estudio sobre comidas y cenas navideñas de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER). En el caso de Navarra, los restaurantes ya han alcanzado el 100% de ocupación para el fin de semana del 15 al 17 de diciembre, según la Asociación de Hostelería y Turismo de esta comunidad. Así, a pesar de la inflación, el consumo parece mantener su impulso en estas fechas.

Sin embargo, aunque los restaurantes de Madrid esperan facturar casi un 6% más que en 2019, antes del coronavirus, el sector en general se muestra cauteloso y está pendiente de lo que pueda ocurrir a partir del comienzo de 2023. "Vamos a ir viendo con qué ánimo sale la gente de estas fiestas, pero estamos preocupados por enero y febrero y cómo estarán los precios", señala el director de comunicación de Tierra Astur.

Además, percibe que hay ganas de celebrar grandes cenas después de dos años con fiestas marcadas por la pandemia : "Ya no hay restricciones y viene gente pidiendo mesas de 45 o 60 personas. De hecho, tenemos grupos que repiten y hacen dos cenas, una en noviembre y otra en diciembre". Como nos explican, los días fuertes comienzan a la vuelta del puente de la Constitución y duran hasta Nochevieja, un periodo en el que ya tienen todo reservado: "Desde el 10 de noviembre hasta el 21 de diciembre vamos a estar completos, no tenemos mesas libres".

Optimismo generalizado, pero preocupación por la cuesta de enero

Esta tendencia también se aprecia en otros restaurantes del país. "Este año está siendo una alegría poder volver a contar con estas celebraciones", cuenta Juan Carlos Martínez, director de comunicación de Tierra Astur, un grupo de sidrerías asturiano. Además, ven que hay clientes que se suman a última hora. "Este año, te dicen que van a ser 50 y acaban siendo 70 personas". Este grupo tiene varios locales en centro de Asturias, Avilés, Gijón y Oviedo y organiza cenas muy centradas en la gastronomía local y para grupos desde 10 hasta 250 personas.

En su caso, estas son fechas en las que alternan cenas de empresa, de amigos y familiares, y se produce un retorno de la población asturiana, sobre todo desde Navidad a Fin de Año. "El fin de semana del 15 al 17 de diciembre lo tenemos lleno, salvo mesas pequeñas de 10 y 15 personas", nos cuenta Martínez.

No obstante, también recuerda que este año diciembre “se estrecha” por cómo está distribuido el calendario. El puente de la Constitución, Navidad y Nochevieja coinciden con sábados, un día que suele ser el más potente de la semana y que este año, por ser festivos, no los trabajan y pierden esa recaudación. "No sabemos cuál será la venta final de diciembre porque al desaparecer estos sábados de facturación es posible que no lleguemos a cifras de 2019", señala el presidente de Hostelería de España.

Además, aunque tienen el foco puesto en diciembre, están pendientes de cómo será la cuesta de enero de 2023. "Estamos preocupados porque enero y febrero son siempre meses malos y creemos que este año van a ser bastante peores porque el bolsillo de los clientes ya está muy afectado", confiesa el director de comunicación de Tierra Astur.