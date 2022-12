Ir o no ir a la cena de empresa de Navidad, esa es la cuestión que muchos se están preguntando estos últimos días. Con las reservas hosteleras casi al 90% desde noviembre, algunos esperan con ansia el momento de reunión después de dos inviernos consecutivos con mascarilla obligatoria en interiores. Sin embargo, para otros este tipo de encuentros no son más que una incómoda convención social que se ven obligados a cumplir.

"No quiero que no ir afecte a mi futuro laboral", cuenta al respecto Andrés, alumno colaborador en la universidad que asiste este año a su primera cena de departamento. Para el joven, de 23 años, ir a la reunión de Navidad es una oportunidad casi imprescindible para conseguir un proyecto de doctorado en el centro en el que estudia. Por eso y aunque tiene una buena relación con sus compañeros, la tensión de la profesionalidad y de vigilar cada conversación hace que no termine de apetecerle asistir al encuentro.

Pero hay muchas otras razones por los que la cena de empresa puede ser un suplicio. Entre ellas, la psicóloga especialista en trastornos emocionales Isabel Muñoz destaca el estrés laboral o la ansiedad social. No obstante, la profesional también recuerda que estos encuentros pueden ser muy "gratificantes" para los trabajadores, pues "ayudan a hacer equipo" y a establecer relaciones afectivas.

En cualquier caso, tanto Muñoz como la coach Aldara Martitegui ofrecen una serie de consejos para afrontar las reuniones navideñas de trabajo, que recogen, por ejemplo, la necesidad de ser sincero y de valorar el bienestar emocional por encima del qué dirán.

Tensiones, ansiedad o pérdidas: las razones para no ir

Ante la pregunta de si va a ir o no este año a la cena de empresa, José Antonio ríe. "Espero que no", contesta a RTVE.es en una mueca de alivio. Hace un año que se jubiló y, dice, no va a echar de menos estos encuentros. Ha trabajado en varias empresas y ha llegado a pasarlo realmente bien en las fiestas, pero, cuando el ambiente laboral no acompañaba, eran eventos realmente fastidiosos. "La tensión se suele trasladar a la cena y no es nada agradable", rememora.

A unas calles más allá, María y Marta toman un café en la terraza de un bar madrileño. Trabajan en la misma compañía y estas Navidades no ocuparán una silla en la comida de empresa: la fecha coincide con la de un viaje que había planeado previamente. Al contrario que a José Antonio, les da algo de pena no poder reunirse con sus compañeros. "Aunque sé que no todo el mundo piensa así, es muy difícil que te gusten las cenas de empresa si no aguantas a tus compañeros", apunta María, que tiene la "suerte" de mantener una magnífica relación con la plantilla.

Pero, en muchas ocasiones, la antipatía no es el motivo por el que la idea de faltar al encuentro ronda por la cabeza. Sobre todo las primeras veces, pensar en cómo comportarse, de qué hablar, qué temas son tabú en este tipo de reuniones e incluso el momento de la foto pueden poner nervioso a algún comensal. Andrés, por ejemplo, explica a pocos metros del bar que su principal "miedo" es la barrera de la profesionalidad. El joven cree que la cena de empresa es una convención social implícita necesaria para su futuro laboral y eso le causa cierta tensión. "Al final yo la veo como una cena de trabajo, no de Navidad", opina.

“Hay jefes que no quieren coger cariño a sus trabajadores“

La psicóloga Isabel Muñoz recuerda igualmente que, entre otros motivos, quizás los trabajadores prefieren no ir a la cena de empresa por razones como la muerte reciente de un ser querido o las malas condiciones laborales, que despiertan un sentimiento de "hipocresía" si luego se asiste a la comida "como si no pasara nada". "Hay jefes incluso que piensan en no ir porque no quieren coger cariño a sus trabajadores", pues suponen que así sería más difícil darles malas noticias.

Sin embargo, muchos optan por asistir a la comida navideña independientemente de cómo se sientan. Según Muñoz, a algunas personas suele costarles expresar que no desean acudir por la presión social del entorno laboral, que tiende a reaccionar de forma insistente cuando alguien se desmarca del evento. Otros, además, optan directamente por ir sin rechistar pese a la desgana "para no señalarse como el asocial", aporta también la experta en salud mental Ana Fernández en TVE.