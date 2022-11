María ya ha comprado medio salmón y lo ha congelado para Nochebuena. Ella, desempleada, va a celebrar estas fiestas con su hijo y también tiene previsto comprar comida ya cocinada para evitar gastar mucha luz en casa. Gema y Daniel, que tienen una hija adolescente, van a hacer dos cenas, una con cada parte de la familia. Aunque todavía no han planificado nada, tienen claro que este año mirarán más las ofertas.

La Navidad se acerca, pero no lo hace de la misma forma que en años anteriores. Hay un factor clave, la inflación, que estará muy presente en las mesas de los hogares, que ya han cambiado sus hábitos de consumo para esquivar la subida de precios de los alimentos.

Los españoles van a gastar en estas fiestas una media de 497 euros, un 5% menos que el año pasado, según la última encuesta de consumo de Accenture. Un gasto que el Estudio de Consumo Navideño de Deloitte cifra en 634 euros, una cantidad similar a la de 2021. En todo caso, ambos documentos coinciden en algo: entre un 20 y un 30% de consumidores gastará menos de lo que querría por el aumento del coste de la vida.

A pesar de ello, no todo son sombras. De hecho,el 30% de los españoles reconoce que quiere darse un capricho o regalar algo a familiares y amigos, según Accenture. Es el caso de Alejandra, que quiere planificar viajes con sus amigas y su pareja y señala a Rtve.es que piensa comprar los regalos de Reyes Magos como otros años: “Después de unas fiestas marcadas por la pandemia, hay que aprovechar el tiempo”.

Ahorro y ganas de celebrar. Esta es la combinación que intentan conjugar los hogares en estas fiestas, donde la inflación, a diferencia de otros años, estará más presente en los planes de muchas familias.

Cambios en nuestros hábitos de consumo

La inflación ha cambiado los hábitos de consumo de los españoles y, concretamente, la compra de productos frescos en España. “Tres de cada cuatro consumidores van a cambiar su forma de comprar productos frescos y la mayoría va a buscar más ofertas”, explica a RTVE Marta Munné, de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC). De hecho, un 40% de clientes asegura que comprará menos carne o pescado fresco en comparación con años anteriores, según el último estudio Perspectivas en Productos Frescos 2023 de AECOC Shopperview.

Es el caso de Gema y Daniel, que no suelen comprar con mucha antelación porque en casa son tres y no lo ven necesario. Ambos tienen un trabajo estable y no les faltan ingresos, pero aun así están muy pendientes de las ofertas: “Las gambas congeladas las iremos cogiendo ya, antes de que suban de precio”, explican a RTVE.es.

““Ya estamos comiendo menos pescado, y seguramente habrá algunos alimentos que sustituyamos por otros”“

Mientras que otros años iban al mercado buscando cochinillo, salmón y marisco, con la subida de precios es posible que reduzcan la lista: “Ya estamos comiendo menos pescado, y seguramente habrá algunos alimentos que sustituyamos por otros”, matizan. Entre sus planes también está salir a cenar fuera, pero sin grandes gastos. “Seguramente vaya a cenar con mis hermanas, pero iremos a un restaurante barato”, señala Gema.

“"Lo que otros años comprábamos días antes, ahora lo haremos con casi un mes de antelación"“

Jessica vive con sus padres y lo va a celebrar con su familia materna y con la paterna. No saben cuánto van a subir los precios de aquí a las fiestas y, como van a ser muchos en la mesa, quieren dejar el menú listo lo antes posible: "Lo que otros años comprábamos días antes, ahora lo haremos con casi un mes de antelación" "Esto nunca lo habíamos hecho, pero este año somos muchos y comprar tanta cantidad, según están los precios, es una locura", señala.