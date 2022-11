Atrapados por las renovables

¿1.200 euros o 14 euros? En Espinosa de la Ribera, León, esta pregunta ha acabado con la paz del pueblo. Las empresas eléctricas se han fijado en su territorio para instalar placas solares. Y ahí es donde ha empezado la guerra. Las tierras son comunitarias, de uso público, y es la Junta Vecinal, una representación de los 170 vecinos empadronados, la que gestiona estas tierras.

Hasta ahora las dedicaban a uso agrícola, y los agricultores pagaban 14 euros por hectárea y año, pero ahora la tentación de las eléctricas pisa fuerte: ofrecen a partir de 1.200 euros por hectárea y año.

'En Portada' ha escuchado todas las voces: la de los afectados por estos proyectos de energía renovable, la de las empresas eléctricas y la del Ministerio de Transición Ecológica a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

La energía que gasta esta granja de San Vicente de Palacio, en Valladolid, no está conectada a ninguna compañía electrica, es autónoma. FÁTIMA HERNÁNDEZ

Ya no hay relevo generacional, explica Rafael Valcárcel , Presidente de la Junta Vecinal de Espinosa de la Ribera. “El pueblo se muere. La única manera de seguir es procurando becas para los niños que nazcan en el pueblo, puestos de trabajo para sus padres y un bienestar que ahora mismo aquí no tenemos. Y esa sería la idea principal con la que nosotros intentaríamos cambiar el futuro del pueblo. Y eso nos lo daría el dinero de las placas fotovoltaicas”.

A la familia Álvarez Campillo , que se dedica a la agricultura, se le ha caído el mundo encima. Sería su ruina. Les han comunicado que tienen que abandonar las tierras pronto. Y no es tan fácil irse a otras porque todos los pueblos de alrededor están pasando por el mismo proceso y, además, en este terreno, han invertido "millones para nutrirlo, limpiarlo, prepararlo para cosechar" y, ahora que "está en su mejor momento", se lo quitan.

Joan Groizard: "No veremos el parque fotovoltaico, pero tampoco el monte porque se habrá quemado" FÁTIMA HERNÁNDEZ

Hace meses celebraron una votación en el pueblo y, por inmensa mayoría, decidieron alquilar las tierras a las eléctricas para que les pongan una planta fotovoltaica y recibir dinero “para beneficio de todos y no de unos pocos”.

Pasa algo parecido en las comarcas de la Sierra de la Culebra, en Zamora . Allí José Manuel Ballesteros Carrascal , ganadero y agricultor de Tábara, siente que les están arrebatando una forma de vida: “aquí vivíamos con una tranquilidad, con nuestro ganado, nuestra agricultura y, de repente, nos hemos encontrado que pequeñas empresas que están a la sombra de grandes eléctricas y de grandes fondos de inversión, están intentando conseguir tierras de propietarios con contratos leoninos y enmascarando muchas cosas que hay detrás y que no nos están contando a los propietarios de las fincas”.

Los agricultores defienden sus tierras de secano porque son productivas y creen que no deben sacrificarse para instalar placas fotovoltaicas. FÁTIMA HERNÁNDEZ

La Junta de Castilla y León ha protegido las tierras de regadío, pero las de secano aún no. Jorge Álvarez cultiva cereal de secano. De momento este tipo de terrenos sin riego no tiene restricciones para las eléctricas.

Cambios en el mundo rural y en el paisaje

“No conozco a nadie que se haya venido a vivir aquí porque disfruta del paisaje. A nadie“

La transición a las energías renovables supone cambios en el mundo rural y en el paisaje, que no todos están dispuestos a aceptar. Pero en muchos pueblos de Castilla y León lo ven como una oportunidad para recuperar vida. “Yo no conozco a nadie, explica Rafael Valcárcel, Presidente Junta Vecinal de Espinosa de la Ribera, que se haya venido a vivir aquí porque disfruta del paisaje. A nadie".

"Esos vienen el fin de semana y pretenden que yo viva toda la semana en la Edad Media, para que cuando ellos vienen el domingo a darse un paseo, esto esté todo como si aquí no existiéramos los demás. ¿Cómo vamos a ir el domingo a comer la tortilla o a dar un paseo -vestidos como para subir al Himalaya, donde vamos con las alpargatas nosotros- y va a haber placas solares? ¡Qué atentado paisajista! Eso no tiene un pase, eso no tiene un pase”, concluye.

“El impacto paisajístico no va a ser ver molinos o placas, va a ser ver bosques totalmente calcinados“

Es que "el impacto paisajístico no va a ser ver molinos o ver placas", afirma Joan Groizard, Director-General IDAE, del Ministerio de Transición Energética. "Va a ser -añade- ver bosques totalmente calcinados, porque los incendios forestales van a ser mucho más frecuentes". Groizard explica que no podemos seguir manteniendo la postura de "es mi monte, es mi paisaje, es el entorno al que estoy acostumbrado, y no quiero este tipo de cambio".

Sobre la vega de Toro, en Zamora, planean que pase una polémica linea de alta tensión. FÁTIMA HERNÁNDEZ

"Esa parte del debate tenemos que superarla cuanto antes, porque es que, si no, no vamos a ver el parque fotovoltaico, pero es que tampoco vamos a ver el lago y el ave migratoria porque se habrán extinguido. O vamos a dejar de ver incluso ese monte, porque se habrá quemado varias veces por culpa de la crisis climática”, argumenta el representante del ministerio.