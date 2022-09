El mercado eléctrico europeo actual tiene los días contados. Así lo anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante los "desorbitados" precios que se pagan en Europa tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania. Desde Bruselas preparan “una intervención de emergencia” y “una reforma estructural del mercado” para evitar ser víctimas del “chantaje energético ruso”, explicó la líder comunitaria, unas proclamas en sintonía con las preocupaciones del sur de Europa pero también con las llamadas de auxilio lanzadas en las últimas semanas desde Alemania o Austria, los países más dependientes del gas procedente de Moscú.

Este será uno de los principales asuntos que debatirán los 27 ministros de Energía de los Estados miembros, que se reúnen este viernes en Praga para intentar poner coto a una situación que ha disparado la factura de la luz a niveles no vistos desde que hay registros y que, a su vez, ha puesto en jaque a las economías europeas con una inflación que ya se sitúa en los dos dígitos.

Para analizar las alternativas, desde RTVE.es hemos hablado con la catedrática en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid Natalia Fabra; el socio de la compañía especializada en mercado eléctrico Ingebau, Joaquín Giráldez; y el gerente de la consultora especializada en el sector energético Neuro Energía, Javier Colón.

"Poner límites a otros está sobre la mesa, lo estamos estudiando. El objetivo ahora es seguir siendo competitivos pero que los precios a pagar sean decentes", afirmaba. El objetivo, a su vez, es que se limite la incertidumbre en el mercado ya que, al establecer un máximo, la volatilidad en los precios descendería . No obstante, el presidente ruso, Vladímir Putin, ya ha advertido que Moscú cortará totalmente el suministro a cualquier acción de este tipo.

Entre las opciones que se barajan desde la Comisión Europea, según el último borrador al que ha tenido acceso RTVE, figura la de poner un límite de precios al que se puede comprar gas de Rusia en la Unión Europea, si bien no solo sería para la generación de electricidad -como en el caso de la excepción ibérica—, sino para todos los fines, desde la producción industrial a los hogares . Se trata de una medida similar al tope al petróleo impuesto por los países del G7 la pasada semana.

Pese a las reticencias iniciales, Bruselas se ha decidido a actuar sobre el mercado eléctrico al constatar sus “limitaciones” en un contexto como el actual. “Fue diseñado en circunstancias muy diferentes y con fines muy distintos”, dijo Von der Leyen de un sistema diseñado hace 20 años y que a su juicio "ya no es apto para los mismos propósitos iniciales".

Según el gerente de Neuro Energía, esta opción ya utilizó en España con las denominadas “ minoraciones de los beneficios sobrevenidos ” que estas tecnologías obtenían por los altos precios del gas natural en los mercados: “Empezó en septiembre u octubre del año pasado y se revisó en primavera de este año , y lo cierto es que no ha tenido mucha repercusión”. Y es que, en opinión del experto, “hay muy pocas tecnologías que estén pagando esa minoración”, entre otros motivos, porque “tenían contratos a plazo u otro tipo de acuerdos y aún no se ha aplicado”.

Extensión de la ‘excepción ibérica’

Otra opción que barajó Bruselas fue extender la ‘excepción ibérica’, la solución que se aplica actualmente en España y Portugal y que ha conseguido abaratar la factura un 15 % desde su puesta en marcha. Sin embargo, el borrador de la Comisión la descarta por el momento al considerar que "incentiva el uso de gas para la generación de energía", algo que choca con el objetivo de reducir su consumo en un 15 % hasta primavera.

Sin embargo, para socio de Ingebau, esta medida podría tener “cierto sentido a nivel europeo”, ya que se pondría fin a “uno de sus mayores inconvenientes” como a su juicio es el aumento de exportaciones a Francia. Y es que, los franceses, al ver más atractivo el precio español, han aumentado las importaciones de electricidad desde España, lo que implica –como destaca la Comisión- que consumamos más gas y que, por consiguiente, tengamos que compensarlo. “Entonces, si la solución se extrapola a Europa puede significar que ningún consumidor de un Estado miembro subvenciona energía de otro estado miembro”, añade Giráldez.

No obstante, advierte Fabra, esta solución también podría tener un efecto “fuga” sobre el mercado británico, es decir, que Reino Unido comenzase a importar electricidad europea debido a su bajo precio. Entonces, ¿qué se podría hacer? La catedrática propone adoptar una solución como la que España planteó en un principio a la Comisión, pero que esta terminó descartando: que haya dos precios, uno para el mercado comunitario y otro para el británico.

“Entonces Bruselas lo descartó porque no podía consentir que en función de la nacionalidad dos Estados miembros pagasen precios distintos, pero esa misma lógica no aplica cuando estamos hablando de un Estado miembro frente a un Estado no miembro”, recalca la experta. Y añade que una de las ventajas de aplicar el mecanismo ibérico “es que ya se ha puesto en marcha” y, por lo tanto, “hay muchas cuestiones relativas a la implementación que ya se conocen y eso aceleraría su puesta en marcha en el resto de países”.