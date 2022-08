Los países árabes evitan apoyar a Ucrania en la guerra: no es el amor por Rusia, es el resentimiento hacia Occidente

La guerra de Ucrania ha asilado a Rusia de Occidente, que ha impuesto fuertes sanciones económicas contra el país dirigido por Vladímir Putin. Pero Rusia no está aislada: encuentra apoyos en África y Oriente Medio donde persiste el sentimiento “antiyanqui”. La dependencia de la importación de materias primas como el trigo, la energía, así como de armamento, sumado a que en las calles pervive en la memoria colectiva las intervenciones militares estadounidenses, hacen que entre la población de estas regiones, según analizan voces expertas, se tenga una visión menos crítica con Rusia, a la que se percibe como “un mal menor”.

“La influencia de Estados Unidos en Oriente Medio durante décadas, particularmente, su apoyo unilateral a la ocupación israelí de territorios palestinos, las invasiones de Irak y sus relaciones con monarquías que reprimen los derechos humanos hacen que, esa influencia que se plantea como una especie de salvación, sea tan perniciosa que esto lleve a ver con lógica sospechosa, todo lo estadounidense”, explica la escritora, experta en Magreb y Oriente Medio y profesora de comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid, Leila Nachawati Rego.

Una encuesta realizada por Arab News, un diario angloparlante de Arabia Saudita, concluye que hay un escepticismo árabe generalizado sobre la guerra de Ucrania, y asegura que “no es tanto por acierto de la propaganda rusa, sino más bien por la disminución constante de la confianza hacia Occidente durante las últimas dos décadas”. Este sondeo realizado en 14 países árabes destaca que: el 24% de los encuestados culpa del conflicto de Ucrania a la OTAN, el 10% acusa directamente al presidente estadounidense, Joe Biden, como el responsable, y el 16% culpó a Rusia.

“Este rechazo a la influencia e injerencia estadounidense que, seguramente se debe a que buena parte de la población considere a Rusia como un mal menor o como una alternativa, no tanto por apoyo al proyecto de Putin, como por que pueda inclinar la balanza en contra del lado estadounidense”, asegura Nachawati Rego. Por otro lado, este estudio revela que el 66% de los encuestados dijeron que no tenían una posición concreta sobre la guerra, mientras que los que se posicionaron quedaron empatados en un 18% a favor de cada contendiente.

Nadie, ningún dirigente político, presume de ser amigo de Vladimir Putin, pero tampoco de Joe Biden. El discurso antiimperialista y anticolonialista aún está muy presente, aunque suene a un pasado muy lejano. “La memoria colectiva de los pueblos árabes tiene sus propios tiempos, su propia dinámica y además su propia lógica; aún pesa mucho el papel que Occidente ha jugado durante el último siglo y medio en la región”, coincide la arabista y catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Luz Gómez.

El caso paradigmático de Siria: “También vive el imperialismo ruso”

Tras diez años de guerra en Libia y la perpetuación de un Estado fallido, Rusia ha jugado un papel importante sosteniendo al mariscal Khalifa Haftar. Moscú le reprocha a Washington su propensión a la injerencia en otros países. De hecho, las consecuencias de la intervención militar en Libia y el derrocamiento de Gaddafi en 2011 han sido argumentos esgrimidos por Rusia para justificar su apoyo a la dictadura de Bashar Al Asad. La participación de Rusia en la guerra de Siria ha sido clave para la supervivencia Al Asad, explica Nachawati Rego: “La pervivencia de este régimen viola todos los derechos humanos y ha elevado las cuotas de impunidad a unas cuotas sin precedentes, y no habría sido posible sin la participación de Rusia. Rusia en Siria ha llevado una política de tierra quemada, de bombardeos sobre núcleos de población civil e infraestructuras civiles, de no distinción entre civiles y combatientes”, añade, sin embargo, su imagen no se ha desgastado porque no ha sido equiparado al “imperialismo norteamericano”.

“Rusia había perdido a un aliado importante como lo fue Libia, y no quería perder a la Siria de los Asad. Por eso Rusia ha apoyado a Bachar Al Asad. La posición de Siria es estratégica y por esta razón hizo frente a todo lo que amenazara a la dictadura de damasco”, asegura Imad, periodista iraquí. La guerra de Siria ha provocado que millones de personas se desplazaran de su hogar en busca de refugio. Líbano acoge a la mayor parte de estas personas pese a sufrir un colapso económico sin precedentes.

“En Iraq estamos pagando otros fuegos provocados por la guerra de hace años”, asegura. “No entiendo cómo se ha normalizado el discurso militarista en los medios occidentales cuando nosotros seguimos sin levantar cabeza por el conflicto”, añade. La guerra de Ucrania ha tenido una repercusión mediática que no han tenido otras guerras en Oriente Medio. “La comunicación sobre Ucrania ha puesto el foco sobre las historias con nombres y apellidos, sin embargo, la guerra de Iraq se contó en clave geopolítica, hubo una deshumanización de las víctimas”, recuerda la profesora de la Universidad Carlos III. Además, añade que las redes sociales y el canal de Russia Today en Árabe están siendo claves para el Kremlin para hacer llegar su mensaje en los países árabes. “Ha conseguido una plataforma para influir en geopolítica y geoestrategia”, concluye.

Países como el Líbano llevan tres años viviendo en una crisis sin precedentes. La guerra de Ucrania llega después de la pandemia y en medio del desplome de la moneda libanesa, que ha perdido más del 90% de su valor. “Lo primero que le afecta son las guerras de Oriente Medio, pero también los conflictos que están más lejos. Ahora en los medios se habla de las consecuencias de la guerra de Ucrania, de los efectos que se están viviendo”, argumenta la socióloga libanesa, Marie Hardan. Este pequeño país lleva un tiempo pidiendo auxilio a la Comunidad Internacional y teme que, lo que ocurre en Ucrania, desvíe la atención sobre la ayuda que necesita. “Aquí tenemos un gobierno inestable, muchas divisiones políticas, la corrupción, las administraciones están muy debilitadas y nos cuesta vivir. No tenemos los servicios básicos cubiertos. Necesitamos comida, electricidad y medicinas”, añade. Cree que esta situación lleva a la apatía y la indiferencia por la guerra en Ucrania.