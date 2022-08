Cada vez que en México matan a un periodista, callan a otros muchos, forzados a dejar la profesión, huir o autocensurarse. Las balas entierran investigaciones, dejan reportajes en el cajón o condenan al cierre de medios. Y así es como el silencio va ganando terreno.

El fenómeno no es nuevo. Desde hace más de una década se habla de "zonas silenciadas" en estados como Tamaulipas o Veracruz. Desiertos informativos donde ya nadie se atreve a ir más allá de lo que dicta la autoridad, sea oficial, criminal o una mezcla de ambas.

Con 15 periodistas asesinados, el último esta semana, 2022 es ya el año más letal para la prensa mexicana. "Hay un ritmo sin precedentes. Prácticamente han matado a un periodista cada 15 días. No hay comparación con ninguna otra parte del mundo, incluso con Ucrania" indica Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, una organización que vela por la seguridad de los periodistas.

Tijuana, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca...La violencia ha sacudido al gremio en muchos rincones del país, pero el peor ataque lo ha sufrido un medio de Zitácuaro, Michoacán. En mes y medio, mataron a dos de los trabajadores del portal Monitor Michoacán.

El primero en caer fue Roberto Toledo, el 31 de enero. Dos sicarios le asestaron ocho balazos a las puertas de la oficina. En un vídeo que dio la vuelta al mundo, el director del medio, Armando Linares, daba la noticia: "Las amenazas se cumplieron". Semanas después, el 15 de marzo, él también moría acribillado.

En contra de la narrativa habitual, la mayoría de ataques a la prensa no provienen del narco sino de autoridades . Articulo 19 ha documentado 331 agresiones a periodistas o medios en el primer semestre del año, una cada 14 horas.

"Es una emergencia nacional" clamó el periodista Rodolfo Montes ante el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador , durante una de sus conferencias de prensa. En otra, ya se habían plantado, negándose a formularle preguntas . Gobiernos como el de EE.UU., organismos como la ONU, e instituciones como el Parlamento Europeo también han dado la voz de alarma, pero López Obrador no se da por aludido .

El desafío de proteger a los periodistas

"Hay una instrucción muy clara del señor Presidente para poder dar cobertura de protección a todas las personas que lo requieran, a lo largo y ancho del país, y hemos aumentado el 100 % de nuestras capacidades" explica Enrique Irazoque, el funcionario de la Secretaría de Gobernación, responsable del Mecanismo.

Protesta de los profesionales mexicanos de la comunicación tras el decimoquinto asesinato de un compañero en lo que llevamos de 2022. RTVE / ÍÑIGO HERRÁIZ

El Mecanismo está siempre en el punto de mira. Hay quejas porque las medidas no llegan a tiempo o no son suficientes. Algunos periodistas han sido asesinados a pesar de tener protección. Otros ni siquiera la piden porque no se fían de las autoridades. Admitiendo que todo es mejorable, Irazoque cree que el problema es que se le pide demasiado al Mecanismo.

"¿Es suficiente? Si la expectativa es que el Mecanismo sustituya a todo el Estado mexicano para salvarle la vida a todas las personas en todo el país, creo que le estamos dando una dimensión al Mecanismo que no es el correcto". "La responsabilidad de proteger -recuerda- es de las policías, y la de investigar, de las fiscalías".