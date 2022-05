En Tijuana, una de las ciudades más violentas del mundo, los periodistas están acostumbrados a convivir con la muerte. Nadie les había preparado, sin embargo, para enterrar a dos de sus colegas en menos de una semana. El asesinato del fotógrafo Margarito Martínez y de la reportera Lourdes Maldonado, ambos en el mes de enero, ha puesto en guardia a todo el gremio. Varios periodistas trabajan ahora con escolta.

Antonio Maya recibe en su teléfono la noticia del hallazgo de un nuevo cadáver: "En las vías del tren, un cuerpo sin vida, envuelto en una cobija". Es media mañana y ya es el segundo muerto del que le avisan. Nada excepcional. Lo raro en esta ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos es un día sin homicidios.

Con 2 millones de habitantes, Tijuana registró el año pasado 1.985 asesinatos, más que en España, Francia y Alemania juntas. Es un terreno fértil para la crónica de sucesos o policiaca, la escuela donde se han curtido la mayoría de periodistas locales.

"Todo lo que sé de policiaca lo aprendí de Margarito Martínez, sobre todo, la prudencia", asegura Maya. El fotógrafo siempre le aconsejaba no firmar las informaciones que podían ponerle en peligro. Por eso, por lo cauteloso que era, le desconcertó tanto su asesinato.

Dos periodistas asesinados en menos una semana

Fue el 17 de enero de este año, a balazos y a las puertas de su casa. Seis días después, también frente a su domicilio en Tijuana, asesinaron de un disparo en la cabeza a la reportera Lourdes Maldonado. "No estábamos preparados para esto", afirma la también periodista Sonia De Anda.

En México han matado a 152 informadores desde el año 2000, pero hacía 15 años que ninguno caía en esta ciudad. "Pensábamos estúpidamente que ya no se metían con nosotros", continúa De Anda, que describe a un gremio en permanente alerta, que sale a trabajar con la psicosis de que la próxima bala puede llevar su nombre.

El 90% de estos crímenes nunca llega a resolverse. Este año, sin embargo, ante la peor ola de asesinatos de periodistas (ya eran 8, a mediados de marzo), el Gobierno parece estar poniendo más empeño en dar con los culpables. Informa semanalmente del avance en las investigaciones y asegura haber detenido a una veintena de sospechosos.

En el caso de Margarito, todo apunta a la delincuencia organizada. Él no era un periodista de investigación, sino un fotógrafo que retrataba escenas del crimen, pero lo vincularon erróneamente con una información que afectaba al grupo criminal. "A Margarito poco menos que lo mataron por chisme", señala Maya, que ha tenido que extremar las precauciones. "La situación es delicada. Si toco un tema policiaco fuerte, lo envío sin mi firma. No sé si estoy exagerando en autocensurarme, pero no vaya a ser...".