En el sistema de acogida español hay ahora 2.257 refugiados afganos. Entre ellos se encuentran, además de excolaboradores de nuestro país, otros de organismos internacionales o trabajadores del anterior gobierno afgano, personas que estaban en alto riesgo, mujeres activistas o periodistas. 2.200 fueron evacuados en la dramática operación desde el aeropuerto de Kabul hace un año.

Sus recuerdos resumen toda una tragedia: “Había muchos controles de los talibanes”. “No tuvimos tiempo. Hicimos una maleta y lo dejamos todo”. “Pasamos dos noches y tres días fuera del aeropuerto, esperando en un autobús a que los talibanes nos permitieran acceder al interior”. “Había una multitud, no teníamos ni comida ni agua”. “Fue terrible, como una película de Hollywood”.

02.41 min Se cumple un año de la llegada al poder de los talibanes en Afganistán y muchos refugiados siguen luchando para llevar a sus familias a Estados Unidos.

Sunita, Hasib y Ali ya tienen trabajo “No fue fácil para mí digerir lo que pasó, no fue fácil saber que estaba en un lugar seguro mientras mi familia estaba en Afganistán. Fue muy duro”, confiesa Sunita Nasir, una ingeniera civil. Su hija de dos años, sin embargo, nos cuenta riendo, “está viviendo a su aire, es como un pájaro libre. Está disfrutando de su vida en España y está haciendo muchos amigos en la guardería”. Sunita y su marido, Hasib Tareen, un diseñador gráfico, ya tienen trabajo en “Smart&City”, una empresa pionera en análisis de datos para evaluar la sostenibilidad y el impacto de políticas y proyectos públicos. Se han adaptado bien y están muy integrados en el equipo. “Ya funcionan bastante independientemente. En lo personal, creo que también hemos evolucionado. Ya no podemos prescindir de ellos”, explica Alberto Quintanilla, cofundador de “Smart&City”. Y a la pregunta de qué ocurriría, si Sunita y Hasib vuelven a su país, responde seguro: “Espero que sea para fundar una pequeña base de nuestra empresa en Kabul. Eso me parecería un final perfecto de la historia”, dice. Y a fe cierta que lo sería. El exilio de Afganistán en España, seis meses después: "No podemos quedarnos sentados, estamos obligados a cambiar" MINERVA OSO (RNE) “España siempre será mi segunda casa pero si pudiera volvería a mi país“ Hasib trabajaba en la capital afgana para la administración. Confiesa que iba con pasión cada día a la oficina porque sentía que formaba parte del cambio de su país. Ahora su sueño es “construir una vida estable”. Y contribuir a que los niños y jóvenes, ahora en el exilio, no olviden sus raíces, su idioma, su cultura y su historia. “España siempre será mi segunda casa, pero si pudiera, volvería a mi país para continuar mi misión de relanzar Afganistán”, asegura. “Si los talibanes abandonan mañana Afganistán, por la tarde mismo tomo un vuelo para volver. Mi infancia, toda mi vida, están en Kabul”, añade Sunita, que trabajaba para Naciones Unidas en Afganistán. “Dirigía proyectos internacionales en beneficio de los derechos humanos y de las mujeres. He perdido mi identidad, mi país, por el que luché toda mi vida. Los talibanes me han arrebatado mis sueños”, dice con triste resignación. La nueva vida de Momín y su familia, refugiados afganos en España: "Mis hijas crecerán libres y seguras" JULIO LEYTE (RNE) “Me llamaron a las tres de la tarde y me dijeron: tienes que estar en el aeropuerto de Kabul a las siete“ También Ali Hussaini Hussaini tiene ya un trabajo temporal de intérprete. Fue traductor entre 2010 y 2012 de las fuerzas españolas y participó con ellas en misiones. Después, abrió una joyería y una agencia de viajes, negocios que ha tenido que abandonar. “Perder tu vida, tu familia, tu casa, tu trabajo es muy difícil. Me llamaron a las tres de la tarde y me dijeron: tienes que estar en el aeropuerto de Kabul a las siete”, recuerda. Salió de su país con su mujer y sus tres hijos y asegura que volvería a un Afganistán en paz. No ahorra críticas a Estados Unidos y su abandono del país asiático.

Los excolaboradores de la AECID Muchos de los excolaboradores de la AECID y sus familias han ido llegando por su cuenta, después de pasar por una odisea y un calvario, desde Pakistán o Irán. En esos países tuvieron que esperar varios meses para obtener el visado y viajar a España. Quienes trabajaron para nuestro país o para la comunidad internacional son considerados traidores por los talibanes. Salem Wahdat, de representante diplomático a refugiado político RTVE.es “Calculamos que hay otros 400, 500 que estarían en disposición o que tienen voluntad de venir. Otras familias ya han desistido. Hay muchas personas que nos siguen contactando en situaciones terribles, escondiéndose de los talibanes, en Badghis, en Herat, personas que estaban muy significadas con la cooperación española o con otros organismos internacionales y que actualmente están siendo perseguidos o recibiendo muchísimas amenazas”, asegura Ignacio Álvaro, antiguo coordinador de la AECID en Badghis, la provincia en la que estuvieron desplegadas las tropas y la cooperación españolas. Desde hace un año, Ignacio tiene el corazón y el alma puestos en el empeño de traer a sus antiguos colaboradores y a sus familias y ayudarles en la integración. Muchas familias lo tuvieron que vender todo y han gastado todos sus ahorros en conseguir pasaportes, financiarse la estancia de semanas y meses en Pakistán o Irán a la espera del visado y en pagarse los billetes para venir a España. Resulta difícil de entender que tengan que pasar por ese calvario cuando cumplen todos los requisitos para obtener protección internacional y están en las listas de personas a evacuar. “Lo que siento principalmente es tristeza y desesperanza“ España acogió a 2.181 afganos en Torrejón en los nueve días de la operación de rescate RTVE.es Farida Bikzad era miembro del parlamento afgano y proviene de Badghis. “Lo que siento principalmente es tristeza y desesperanza” nos comenta. Y repite, como la mayoría: “Deseo que haya posibilidad de formación para los jóvenes y niños y que se dedique más atención a su escolarización y estudios. Y que haya posibilidad de trabajo para los mayores para que podamos dedicarnos a un oficio y sobrellevar nuestra vida”. Rahela Nadiri era la responsable de la unidad de tejido de alfombras en el gobierno de Badghis y trabajó con la AECID. Nos cuenta que en su huida fue primero “de Badghis a Herat y desde ahí a Kabul, estuve varios meses escondida hasta que, finalmente, me fui a Irán para solicitar un visado. Estuve tres meses esperando allí”. Y denuncia que llevan meses en un hostal sin poder escolarizar a los niños y que los adultos tampoco han empezado a recibir clases de español. Gul Ahmad Muhammadi y su familia estaban en el exterior del aeropuerto de Kabul y tenían salvoconducto de España pero su evacuación se frustró tras el atentado suicida del 26 de agosto. Volvieron a Herat y después han pasado por toda una odisea y se han gastado todos sus ahorros para llegar a España tras varios meses en Irán. Quemar tu pasado para huir de Afganistán: "Preguntaban dónde vivía el que trabajaba con España" MINERVA OSO (RNE) “Esta casa es bonita, pero no es mi casa“ Saboor Mashall, también excolaborador de la AECID, su mujer y sus tres hijos, corrieron mejor suerte y fueron evacuados en agosto de 2021. Saboor y su mujer, profesora, siempre habían sido los abanderados de la democracia y la defensa de los derechos humanos y de las mujeres en Badghis. Por eso, estaban en el punto de mira de los talibanes. Cuando llegas, “todo es nuevo, un nuevo entorno, una nueva cultura, nueva gente, nuevo idioma. Pero nos dijimos que era nuestra responsabilidad adaptarnos a la comunidad e involucrarse en todo”. Cuenta que están sucediendo cosas terribles en su provincia pero que la prensa internacional no va allí. Y recuerda el dicho de “esta casa es bonita, pero no es mi casa”. Para sus hijos ha sido fácil aprender español y hacer amigos. El mayor, Sodaif, empezará este curso el bachillerato. Habla español con fluidez. “Quiero estudiar Medicina, aunque es una carrera muy difícil es mi sueño desde que era pequeño”, nos cuenta y dice que para él España es ya su segunda casa. Y sonríe cuando piensa en la posibilidad de volver a Afganistán como médico. “¡Imagínate lo que dirán mis amigos de allí y los vecinos!”. 02.01 min Refugiados afganos en España hacen balance de su huida un año después

Zahra Khadija Ahmadi, la exalcaldesa de Nili Zahra Khadija Ahmadi fue la segunda mujer alcaldesa de Afganistán, de la ciudad de Nili y también trabajó para la ONU. Así que no tenía otra opción que huir. De nuevo, el exilio. Nació y creció en Irán adonde sus padres huyeron tras la invasión soviética. Ella fue a Afganistán, en contra de la voluntad de su padre, unos años después de la caída del anterior régimen talibán. Quería ayudar a construir y desarrollar su país. “El soldado español agarró mi mano entre la multitud. Esa era la última oportunidad“ Se emociona al recordar, al borde del llanto, la dramática evacuación de Kabul: “La mano de mi hermana en la mano derecha y mi sobrino en la otra mano y yo me decía: si las suelto, seguro que los pierdo. Después de tres noches, por fin, llegamos a la puerta principal del aeropuerto. El soldado español agarró mi mano entre la multitud. Esa era la última oportunidad, podía ayudarme a estar viva y a mi familia. Nunca más esta tragedia en mi vida”. Y nos enseña un pequeño frasco con tierra que cogió en el aeropuerto: “Mira: vino conmigo, Afganistán está conmigo aquí en España”. 06.37 min Las Mañanas de RNE - Ali, refugiado afgano en España: "No podemos quedarnos sentados, estamos obligados a cambiar" - Escuchar ahora “Todo son grandes retos para nosotros. Es difícil, pero no imposible. De momento, estoy aquí sin trabajo, ante un nuevo idioma, una nueva cultura”, continúa y no deja de darle vueltas a esas horas en las que hace un año todo cambió en su vida sin apenas darle tiempo a asimilar lo que estaba pasando. “Sinceramente, no sé cuántos años, cuántos meses tengo que estar aquí. No lo sé. Por el momento, no creo que haya ninguna esperanza para Afganistán”, dice con resignación. Estuvimos con Zahra en el Spanish School Santa Barbara, donde aprende español. Quiere aprender el idioma cuanto antes para poder integrarse plenamente y ser útil a la sociedad. Asiste a clases de español con refugiados afganos y de otros países. Estas clases se enmarcan en el proyecto social de Hermandades del Trabajo a las que pertenece este centro cuya directora, María Sabas, nos cuenta que está destinado a refugiados. “No pagan por sus cursos. Les damos diez horas de clase semanal hasta que lleguen a tener un nivel óptimo para poder empezar a estudiar, empezar a trabajar, empezar a tener una vida”, explica.