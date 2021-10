Noor trabajó como intérprete para el ejército español entre 2011 y 2013, en una de las regiones más pobres de Afganistán. Antes de aprender español había sido cocinero para las tropas desplegadas en Badghis.

En 2018 empezó a recibir amenazas de los talibanes. "Preguntaron al Consejo de mi pueblo dónde vivía el chico que había trabajado con los españoles, cuál era mi dirección, así que el jefe del Consejo me recomendó que huyera y por eso me fui a otra provincia, a Herat", nos cuenta Noor. Cambiaba la tarjeta de su móvil cada mes para protegerse de las llamadas amenazantes. A partir de entonces fue en cuatro ocasiones a Kabul para pedir protección a la Embajada de España, pero no recibió respuesta.

El pasado 24 de agosto fue evacuado a España en la operación Antígona, junto a gran parte de su familia. Por fin había recibido la llamada que esperaba desde que llegó a Kabul un mes y medio antes: "Una mujer de la Embajada me pidió el correo electrónico y el whatsapp y me preguntó cuántos éramos. Me mandó un mail para comunicarme que teníamos que estar a las 12 en el aeropuerto". Eran un grupo de 14 personas, su madre, sus hermanos y los niños; nueve menores de corta edad. Tardaron 9 horas en llegar al aeropuerto y 2 días más hasta que subieron al avión. En el camino le robaron los 4.000 euros que llevaba, pero lo habían conseguido.

Al llegar son recibidos por el equipo de educadores "Nada más llegar, cuando se bajan del autobús, suele estar el equipo educativo, que son los responsables de hacer la primera acogida. Les llevamos a sus domicilios, les ubicamos, les explicamos brevemente como es el programa de acogida", explica Manuel Lorenzo . En esta ocasión ha sido un poco diferente, venían muchas personas a la vez, "me impresionó la llegada de tantos menores, casi se te saltaban las lágrimas, tenías que hacer un trabajo de contención importante para no emocionarte" continúa Elena Mora , educadora. "Las mujeres venían con los ojos muy abiertos, muy predispuestas a aprender dónde estaban, un poco aturdidas porque llegaban de un largo viaje, y muy cansadas"

La preocupación por los que se quedaron en Afganistán

La mayor preocupación de Noor es saber cómo está su familia en Afganistán: "Hace una semana que no hablamos porque no hay cobertura en nuestra provincia desde que llegaron los talibanes. Nuestra familia se ha quedado en Afganistán y no están seguros" Allí siguen 2 hermanas con sus familias y un tío. El hermano de su mujer fue asesinado hace unos días, degollado con 25 años, también había colaborado con los españoles. Noor insiste en que allí continúan en peligro muchos de los colaboradores españoles "solo poco más de un centenar de familias de nuestra provincia han salido de Afganistán, quedan muchos trabajadores escondidos en Herat o en Kabul"

Visitamos el lugar en el que viven en España. El Centro de Acogida es un edificio de 3 plantas donde viven 4 familias afganas, cada una tiene su propia vivienda. Los niños nos reciben con expectación y curiosidad. Las mujeres acompañan nuestra visita discretamente desde un segundo plano, solo hablan farsi, pero nos comunicamos con la mirada. Cada familia nos ofrece algo para comer o beber, la hospitalidad es un signo de la cultura afgana y se nota.

Mahammad acompañado de su mujer Minerva Oso

También en casa de Mahammad, la otra familia. Él también trabajó para España y su mujer era matrona en Afganistán, es la única que habla unas palabras de inglés. Tienen una hija de 2 años que no para de sonreír mientras come un helado. Los más pequeños empezarán el colegio la semana que viene y los adultos sus clases de español, ya han sido empadronados, tienen su tarjeta sanitaria y se disponen a formalizar su solicitud de asilo. Están impacientes por empezar a trabajar, varios hombres tienen estudios superiores.

Noor ha estudiado derecho y ciencias políticas en su país: "Vamos a ver las titulaciones que tienen y en la medida de lo posible convalidarlas", asegura Cristina Morales, la trabajadora social de MPDL. "De momento han llegado con muchas ganas de huir del miedo y de adaptarse a España para poder llevar una vida autónoma" continúa.

Noor ha podido ser evacuado de Kabul a tiempo, salió de su casa después de quemar los documentos que le relacionaban con España y sin teléfono móvil… Cruzó 18 provincias y casi mil kilómetros en coche hasta llegar a la capital con sus 3 hijos y su mujer que está embarazada de tres meses. Ahora se siente seguro, pero "su mayor deseo es que les ayuden a traer a su familia, que el gobierno de España y Europa hagan algo ante esta situación", dice Lourdes Patón.

La psicóloga nos dice que las mujeres están tranquilas, que no tienen miedo "me tranquiliza ver que tu no vas cubierta, le dicen mirando sus ropas desenfadadas, y que no pasa nada. Me tranquiliza que no van a ir a mi casa en cualquier momento a hacerme algo"

El hermano de Noor junto a su mujer e hijos Minerva Oso

Medio centenar de familias como la de Mahammad o Noor se han organizado en un grupo de wasap para seguir en contacto y compartir información. Tienen dudas de si formalizar la solicitud de asilo en España o irse para Alemania, “allí dan más ayudas a los refugiados”. Noor nos enseña un papel donde tiene apuntado lo que no quiere dejar de decir. Lo primero es agradecer al gobierno español que no les dejara solos en estos momentos difíciles. Lo segundo, que no se olviden de los que todavía están allí.