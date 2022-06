Ampliación. El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha señalado que Rusia "no tiene derecho a amenazar a Lituania" y ha aplaudido la decisión del Gobierno lituano de bloquear parcialmente el tránsito de mercancías hacia Kaliningrado. "Solo Moscú tiene la culpa de las consecuencias de su invasión no provocada e injustificada de Ucrania", ha añadido.

“Russia has no right to threaten Lithuania. Moscow has only itself to blame for the consequences of its unprovoked and unjustified invasion of Ukraine. We commend Lithuania’s principled stance and stand firmly by our Lithuanian friends. @GLandsbergis“