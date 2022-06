"Los Panzerhaubitze 2000 forman por fin parte del arsenal de obuses de 155 mm de la artillería ucraniana", ha dicho el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, en Twitter, afirmando que "aprecia los esfuerzos" de Berlín para ayudar a Kiev militarmente.

“The supply of PzH 2000 is an example of international cooperation in support of Ukraine. I highly appreciate the efforts of my colleague, 🇩🇪 #DefMin Christine Lambrecht, and I would like to thank the Netherlands and 🇳🇱 #DefMin @KajsaOllongren. https://t.co/fSpYOAl159“