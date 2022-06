Con 21 años, Yana salió por primera vez de Ucrania. Escapó de Járkov a mediados de abril, embarazada de tres meses y con su hija Natalia de dos años. Tardó dos meses, desde que comenzó la guerra, en dar el paso para salir de su país: “En mi ciudad eran continuos los bombardeos y las sirenas. La gente se había vuelto loca allí, sin dinero y sin trabajo no podíamos mantenernos, pedíamos ayuda en todos los lugares posibles”, cuenta a RNE. Yana sabía que su parto iba a realizarse por cesárea y se asustó cuando escuchó que las mujeres de su ciudad estaban dando a luz en los sótanos de los hospitales.

Con un nudo en la garganta, el 18 de abril Yana y Natalia subieron al tren que las llevaría a Leópolis: “Al llegar nos dieron de comer y nos ofrecieron descanso. Había mucha gente, conocí a otra mujer que viajaba con sus tres hijos"

Desde Leópolis, Yana y su hija continuaron su camino hasta la frontera con Polonia en un autobús gratuito. Allí les ofrecieron comida y juegos para los niños, pero siguieron avanzando hasta un pueblo muy cerca de Varsovia. “Había un pabellón donde podíamos elegir país. Parece un chiste, pero era así. Estaban Alemania, Estados Unidos y España”, explica Yana. Ella tenía pensado ir a Alemania porque tenía amigos en el país, pero le dijeron que estaba muy lleno y, al estar embarazada, necesitaba una atención especial que no podían darle. No sabía absolutamente nada de España, pero la convencieron. Viajó en avión. Era la primera vez que volaba.

Pedir cita previa para hacer la primera entrevista se convierte en misión imposible y puede retrasar el proceso entre seis y nueve meses. “Todo este tiempo quedan en una situación irregular porque no disponen de ningún tipo de documentación. Están invisibilizadas en el sistema”, apunta Israel Pedroza, responsable de sensibilización de la ONG Rescate . Durante todo ese tiempo de espera, no tienen permiso de trabajo ni acceso a la tarjeta sanitaria o al padrón.

El siguiente obstáculo para los solicitantes de protección en España es el acceso a la vivienda . “Es prácticamente imposible si eres una persona racializada conseguir un alquiler, aunque sea en una habitación”, subraya Israel Pedroza. No existe sensibilización entre los arrendatarios a la hora de alquilar una vivienda a una familia que les presenta la “hoja blanca”, el resguardo que reciben las personas que han solicitado asilo. “Si eres una familia monomarental con varios hijos a tu cargo, con todos los requisitos que se están pidiendo en el mercado, se complica bastante” , relata Ana Alcudia.

Yana vive ahora en una residencia de la ONG Rescate en España , una organización especializada en asilo por motivos de género u orientación sexual. Ahora se encuentra más tranquila. “Ya no estoy preocupada por dar a luz, aquí va a ir todo bien, no va a ser en un sótano”.

Otra forma de actuar es posible

Las organizaciones que trabajan con personas refugiadas coinciden en que se ha de ofrecer un trato igualitario a todas las personas que lo necesiten a la hora de acceder a la protección, independientemente de su origen o procedencia. “La reflexión con la que nos podemos quedar con todo lo que ha sucedido este año, con la oleada de solidaridad hacia las personas ucranianas, es ser un poco más reflexivos con las otras nacionalidades, buscar la manera de igualar las mismas condiciones de todas las personas que llegan a España”, reclama Israel Pedroza.

Yana (madre), Natalia (hija) y Masha (traductora). cropper

Sin embargo, quienes llegan huyendo de otras guerras se enfrentan a meses de espera para poder solicitar protección internacional. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado considera que otra forma de actuar es posible, que se ha visto con la evacuación de las personas de Afganistán o la activación de la Directiva de Protección Temporal para las personas que huyen de Ucrania. Piden mantener y ampliar los centros de recepción y acogida montados en cuatro ciudades españolas para atender a los desplazados de la guerra de Ucrania, como una ventanilla única de acceso al asilo.

Yana jamás había pensado que algo así pudiera sucederle, siempre había querido viajar a otro país, pero no como refugiada. Su marido continúa en Ucrania. No puede ir al servicio militar por un tema médico y ella desea volver a su país cuanto antes, pero reconoce que puede ser dificil. “Si las cosas siguen así tendré que continuar en España”. "Me faltan palabras para describir lo buena que es la gente en España, abierta y bondadosa, aunque hace mucho calor", sostiene entre risas.

Hay mucha sintonía entre Yana y Masha, la traductora que nos ayuda a comunicarnos. Hablan en ruso: “No entendemos esta situación, porque es una cuestión de hermanos contra hermanos”, comentan entre ellas.

01.39 min Malalai: "Solo las naciones pueden liberarse a sí mismas"

La ONG Rescate atiende a refugiados procedentes de Siria, mujeres de África subsahariana, de Latinoamérica o Afganistán. "Básicamente las historias podrían ser las mismas, solo que con otro color y otro contexto, pero equiparables", afirma Ana Alcudia. "Lo básico, lo que les iguala, es el riesgo a perder sus vidas”, añade Israel.