El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradece al primer ministro de Bulgaria, Kiril Petkov, su apoyo para que Ucrania sea país candidato a entrar en la UE.

“Coordinated steps with Prime Minister of Bulgaria @KirilPetkov on the eve of the session of the European Council. Expressed gratitude to 🇧🇬 for the readiness to support granting our country the status of a candidate country for EU membership. #EmbraceUkraine“