El enclave ruso en el mar Báltico de Kaliningrado se ha convertido en el nuevo foco de las disputas por las sanciones europeas sobre Moscú impuestas por la guerra en Ucrania. El Kremlin ha amenazado con castigar a Lituania con medidas que tendrían un "grave impacto negativo" por bloquear algunos envíos por ferrocarril a este territorio ruso separado del resto del país y que comparte frontera también con Polonia.

Kaliningrado y sus alrededores, que albergan a casi un millón de rusos, están conectados al resto de Rusia por un enlace ferroviario a través de Lituania, país miembro de la UE y la OTAN. El gobierno lituano ha cortado el envío de suministros que llegan por vía férrea desde Moscú, lo que ha provocado que quede prácticamente aislado.

Lituania defiende que no es una decisión de su gobierno, sino que lo que ha hecho ha sido aplicar estrictamente las sanciones que se han establecido en el seno de la Unión Europea. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, ha visitado el enclave ruso este martes para presidir una reunión de seguridad. Para él, las acciones "hostiles" de Lituania demuestran que Rusia no puede confiar en Occidente.

"Rusia responderá sin duda a esas acciones hostiles", ha señalado Patrushev según la agencia estatal de noticias RIA. Se están elaborando "medidas apropiadas", y "sus consecuencias tendrán un grave impacto negativo en la población de Lituania", ha indicado sin dar más detalles.

Estados Unidos ha afirmado este martes su "apoyo" a Lituania, miembro de la Alianza Atlántica, frente a las amenazas de Rusia contra Vilna. El portavoz diplomático estadounidense Ned Price ha reiterado a la prensa el compromiso "férreo" de Washington con el artículo 5 de la OTAN, que establece que "un ataque a un aliado es un ataque a todos".

"Quiero resaltar una vez más algo muy simple: no hay ningún bloqueo de Kaliningrado," ha afirmado Simonyte en declaraciones recogidas por medios locales. "El pasado fin de semana se impusieron sanciones contra algunos de los bienes incluidos en los así llamados paquetes de sanciones, en particular acero y metales ferrosos , y los clientes del ferrocarril han sido informados de la aplicación de estas sanciones," ha detallado la primera ministra.

En los núcleos urbanos ya se han producido las primeras imágenes de multitud de rusos asaltando los supermercados , haciendo acopio de productos básicos por si acaso empieza a no llegar ese tipo de bienes.

El Kremlin pide restablecer "inmediatamente" el tránsito con Kaliningrado

Rusia ha llamado a la Unión Europea a restablecer "inmediatamente" el tránsito con Kaliningrado. Moscú ha convocado este martes al enviado de la UE, Markus Ederer, al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

"Al embajador de la UE, Markus Ederer, se le expresó una firme protesta en relación con la propagación de las restricciones antirrusas y unilaterales al tránsito de mercancías entre la región de Kaliningrado y el resto de la Federación Rusa", ha informado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Al respecto, Ederer le ha dicho a la prensa a la salida del ministerio que le ha explicado a la parte rusa "la postura de principio de la UE relativa a la agresión rusa en relación con Ucrania". "Tuve la posibilidad de explicar con exactitud la postura de la UE, de que no se trata de un bloqueo y de que el tránsito para personas y mercancías que no está bajo sanciones funciona con normalidad", ha afirmado.

Ederer ha subrayado que Lituania no ha adoptado medidas "unilaterales", sino que únicamente aplica las medidas restrictivas de la UE. "He instado a la parte rusa a mantener la calma y no agravar (la situación) ni en palabras ni en hechos, y solucionar este asunto por la vía diplomática", ha agregado.