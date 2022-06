El alquiler gana terreno ante la falta de oferta de vivienda nueva y el encarecimiento de la venta de inmuebles

El alquiler toma impulso en España y ya es el modo de acceso a la vivienda de un cuarto de la población, concretamente el 24,9%, según datos de Eurostat. Aunque España es un país más arraigado a la compra, la actual falta de oferta de vivienda nueva está encareciendo el precio de venta y, como consecuencia, parte de la demanda se está moviendo al alquiler.

La balanza entre ambas modalidades, aunque sigue distanciada, se equilibra más si se examina la tendencia actual. Según el estudio La sostenibilidad en la demanda de vivienda en España elaborado por Solvia y Fotocasa, el 66% de las personas que buscan vivienda optan por comprar, mientras que el 34% se decanta por el alquiler. De este modo, con el objetivo de mantener esta tendencia, los expertos ponen el foco en la tecnología y la especialización para afrontar "la tormenta perfecta" que afecta a este mercado, con mayores costes de construcción, incertidumbre y nuevas demandas del cliente.

Sin embargo, en el lado de los clientes, los profesionales advierten: el crecimiento de la demanda está provocando que los precios se disparen y que cada vez sea más difícil para los inquilinos asumir los pagos mensuales, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona.

Esto está relacionado con un aumento del 25% en los costes de construcción , indica Llorens, que también señala una falta de suelo finalista , es decir, aquel que está listo para edificar sin necesidad de más gestiones de obra. "Hay muchos promotores que tenían obras para empezar, pero han devuelto el dinero y no van a construir porque se les ha disparado los precios", nos explica Eduardo, comercial de la inmobiliaria madrileña Urbantec Realty. Estos dos factores retrasan los proyectos y restan rentabilidad.

No obstante, la oferta de vivienda nueva podría tener los meses contados , ya que el stock disponible en Madrid capital ha caído un 38,5% en el último año, pasando de 2.507 unidades hasta 1.542, y el parque de hogares nuevos disponibles en la Comunidad de Madrid podría agotarse en cinco meses , según el último Censo de Vivienda Nueva de la Sociedad de Tasación . Una situación similar se vive en Barcelona capital, donde la oferta se ha reducido en el último año un 17,8% y el stock de inmuebles nuevos en la capital catalana podría agotarse en poco más de 12 meses.

En el mercado del alquiler hay una modalidad, el Build to rent , que se potenció con la llegada de la pandemia y consiste en construir edificios que luego se destinan al alquiler , no a la venta. Abarca casi toda la demanda actual y cubre las necesidades que surgieron con el coronavirus, como áreas comunes, exteriores y amplias, pero también implementa servicios adicionales como gimnasio, lavandería y zonas de barbacoa, según Mayca Llorens, directora de Gestión de Alquiler del grupo inmobiliario Solvia. Actualmente, casi el 25% de la población vive actualmente en pisos de alquiler y podría llegar al 40% en las próximas décadas , según sus previsiones.

El precio del alquiler sube por la presión de la demanda, según los expertos

Si falta vivienda nueva y aumenta su precio, los clientes elegirán comprar inmuebles seminuevos, y esto ha provocado que ambas opciones se hayan encarecido un 1,1% en mayo y un 8,4% con respecto al mismo mes del año pasado. Lo que ocurre ahora es que, a la luz de esos valores, parte de la demanda se mueve al alquiler, donde, seguidamente, también se están disparando los precios.

"Esta semana he publicado un quinto piso sin ascensor y he tenido casi 200 contactos, es exagerado", nos cuenta Patricia, comercial de IAD España, que asegura que alquiler y venta se han disparado de forma paralela, no solo en el centro de ciudades como Madrid y Barcelona, sino también en barrios de extrarradio.

El precio del alquiler en España repuntó un 1,4% en mayo, hasta los 11 euros por metro cuadrado, según Idealista, y sigue una tendencia al alza en la que se ha encarecido un 2,8% en el último trimestre y un 3,1% en el último año. Esto se acentúa en Barcelona, la ciudad más cara (15 euros por metro cuadrado) y Madrid (14,3 euros). En ambas existe la misma presión del mercado: una demanda creciente impulsa el aumento de precios, según los expertos.

Además, los precios podrían subir con más intensidad durante los próximos meses. Cuanto más disminuyen las cifras de ofertas, más suben los precios de alquiler dos trimestres después, y viceversa: cuanto más aumentan las cifras de ofertas, más bajan los precios de alquiler seis meses después, según un estudio de UVE Valoraciones, que pronostica los precios en función del número de ofertas y del IPC.

En un escenario marcado por una elevada inflación, los expertos advierten: los inquilinos están perdiendo capacidad adquisitiva. La tasa de esfuerzo, la parte del sueldo que una persona puede dedicar al pago del alquiler y que suele ser del 30%, ahora está entre el 40% y el 50%, tal y como explica Ramón Travería, consultor de gestión de CENTURY 21 España. A pesar de que el Gobierno limitó la subida de los precios del alquiler al 2%, esto afecta solamente a contratos en curso, según el consultor, que indica que "los nuevos alquileres están subiendo más de lo que la gente puede asumir y el 2% ahí no se aplica, porque ha subido un 9% o 10%".

Por tanto, la "tormenta perfecta" que está viviendo el mercado del alquiler parece afectar a ambos lados: a los propietarios, que buscan salvar la rentabilidad e impulsar una demanda creciente en los últimos años; y a inquilinos, que intentan sortear las subidas de los precios sin perder más poder adquisitivo. Ambas partes esperan que la situación se destense, como nos explica Patricia: "Ahora, el mercado está en alza, pero creo que se va a estabilizar un poco cuando se suban los tipos de interés".