Escasez de viviendas en Canarias para tantos compradores

Es el sueño de toda familia. Tener casa en propiedad, aunque para ello se tengan que hipotecar durante décadas. El problema en este momento es que la oferta es limitada. Se edifica, pero menos de lo que pide el mercado. Las razones, según los constructores, son distintas, aunque todas ellas estructurales.

Isidro Martín, de la Federación de Constructores FEPECO, indica que "lo que no podemos entender que una licencia, 12, 14, 18, 24 meses. El promotor cada vez es más cauto, tiene mucho más miedo. Por qué, pues han subido los materiales un 10 a un 12, a un 15%. Y encima no hay materiales, no pueden cumplir con los plazos".

Y a todo esto, dicen desde el sector inmobiliario, hay que sumar la falta de suelo. Suelo que en Canarias se paga ya a una media de 1440 euros.

“Somos una isla, el terreno es el que es y es verdad que llevamos años sin construir, sin ver una grúa. Es escasa la obra nueva que hay", explica Vanesa Rubio, Asociación de Empresas Inmobiliarias.

Encontrar casa que se adapte a nuestra necesidades y posibilidades se complica cada vez más. Una decisión que varía en función si buscamos en el extrarradio, donde el suelo es más barato que dentro de la ciudad, mucho más caro.

En estos momentos en la capital grancanaria el metro cuadrado se paga a casi 1700 euros. Mientras que en Santa Cruz está por debajo de los 1500. Aun así, el aumento de las ventas de inmuebles en el archipiélago ha subido más de un 56%.