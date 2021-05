La pandemia hace crecer la demanda de casas prefabricadas

Los meses en que la pandemia encerró a la población en casa han tenido consecuencias sobre la percepción de nuestro hogar. Muchos, hasta ahora, no habían echado de menos una terraza y una zona verde. La realidad es que un 65 % de los ciudadanos han buscado alternativas para cambiar de hogar y que este se adecue a sus nuevas necesidades.

En este terreno la economía siempre manda, así que una de las posibilidades más barata es sin duda la móvil home o casa móvil, que en nuestro país siempre imaginamos en un camping. Pero la completa equipación que tienen las convierte en una "mini-casa" con muchas posibilidades. Lo comprobamos en la exposición de "Sport Homes", una empresa con una dilatada experiencia que tiene el modelo adecuado a cada bolsillo.

"Cada año despiertan más interés y tenemos los nuevos modelos que han salido al mercado. Hay donde escoger, desde 10.000 euros a 39.000 euros. Por dentro vienen amuebladas y con todos los detalles inimaginables como lavavajillas. Hoy en día es fácil hacerlas autónomas con una placa para la electricidad y una fosa aséptica", explica José Francisco Cecilia, al frente de este negocio.

La construcción modular, común en otros países

La construcción en España se ha quedado en el ladrillo tradicional cuando fuera de nuestras fronteras se está avanzando en la modular e industrial que ofrece muchas ventajas: es más rápida en los plazos de entrega, menos contaminante y más económica

Un ejemplo son los edificios realizados con contenedores marítimos. Es una construcción habitual en el norte de Europa que en España es poco conocida y levanta recelos como obra de poca categoría, deficiente donde se pasa mucho frío o calor. En 2018 el Ayuntamiento de Barcelona levantó un edificio de doce pisos para solucionar los problemas de acceso a la vivienda que sufre la ciudad. Se llaman pisos Aprop (Alojamiento de proximidad provisional). La idea es que los vecinos estén poco tiempo, hasta que encuentren otra casa.

“Estamos contentísimos; tiene un techo, una camita, un comedor, un saloncito...“

Dos vecinos abren las puertas de su hogar para que conocer de primera mano cómo se vive en un cotenedores. Aquí viven Barbara Andreu con sus tres hijos, y el artista del edificio, Aldo, también conocido por su nombre artístico Gilda Love. "Esto ha sido una salvación grande. De ir de residencia en residencia y sitios de esos es muy desagradable y más con la edad mía. Estamos contentísimos; tiene un techo, una camita, un comedor, un saloncito, la televisión incluida y el edificio tiene calefacción y agua caliente, que eso también es bueno", asegura Aldo.

La construcción modular industrializada llega al 1 % Aldo en su casa modular industrializada. REPOR

También hay casas modulares de madera, en Monforte del Cid, Alicante, Eusebio Miñarro lleva 33 años enviando casas a todos los rincones de España. La pandemia les ha dado más trabajo, pero reconoce que es una alternativa poco conocida respecto al ladrillo porque la gente tiene miedo a que se las lleve el viento.

“La gente cree más en el cemento. Dicen, se las llevará el aire“

"La gente no conoce el prefabricado no las ve y no las ha visto. La gente cree más en el cemento. Dicen, se las llevará el aire. El aire en una casa de tres módulos que pesa 33 toneladas, con los muebles, 40.000 kilos... eso el aire no se lo va a llevar", asegura Eusebio, mientras muestra el modelo "Mediterraneo", uno de los más vendidos que esta sobre los 90.000 euros, según el lugar donde se tenga que llevar. La hija de Eusebio, Laura, muestra cómo el camión transportó en módulos su casa prefabricada de 120 metros cuadrados que diseñó a su gusto con todos los detalles que podría llevar una casa de cemento.