Ucrania - Rusia, última hora de la guerra | Los líderes europeos acuerdan el embargo parcial del petróleo ruso

Los líderes europeos acuerdan el embargo parcial del petróleo ruso para sortear el veto de Hungría. Los líderes de la Unión Europea han acordado que el embargo al petróleo ruso como represalia por la guerra en Ucrania deje fuera del veto todo el crudo que llega al bloque por oleoducto, una exigencia de Hungría apoyada por Eslovaquia y República Checa.

"Acuerdo para prohibir las exportaciones de petróleo ruso a la UE. Cubre inmediatamente más de dos tercios de las importaciones desde Rusia, cortando una enorme fuente de financiación de su máquina de guerra", ha anunciado en Twitter el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

“#Unity Agreement to ban export of Russian oil to the EU. This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine. Maximum pressure on Russia to end the war. #EUCO“