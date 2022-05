Los líderes europeos acuerdan el embargo parcial del petróleo ruso

Los líderes de la Unión Europea han acordado prohibir la exportación de petróleo ruso a la UE, cubriendo más de dos tercios de las importaciones, según ha informado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El embargo prohíbe todo el crudo que llega por barco y deja fuera al que lo hace por oleoducto, una exigencia de Hungría apoyada por Eslovaquia y la República Checa.

"Esto cubre de inmediato más de dos tercios de las importaciones de petróleo de Rusia, cortando una enorme fuente de financiamiento para su maquinaria de guerra", ha informado Michel en su cuenta de Twitter. "Máxima presión sobre Rusia para poner fin a la guerra", ha añadido.

Los Veintisiete han logrado el acuerdo tras más de ocho horas de debate en una cumbre extraordinaria celebrada en Bruselas y dos días de intensas negociaciones a contra reloj entre los ministros de Exteriores de los distintos países.

Antes del comienzo de la reunión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que sus expectativas de alcanzar un acuerdo "en las próximas horas" eran bajas, pero que confiaba en que después hubiera posibilidad. Al finalizar la reunión, ha declarado que "acogía con beneplácito" el acuerdo alcanzado la noche del lunes. "Esto reducirá efectivamente alrededor del 90% de las importaciones de rusas", ha dicho.

“I welcome the #EUCO agreement tonight on oil sanctions against Russia.



This will effectively cut around 90% of oil imports from Russia to the EU by the end of the year.“