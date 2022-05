Ucrania - Rusia, última hora de la guerra | Francia alerta de que el petróleo aporta 800 millones de euros al dia a Rusia

La secretaria general de la OSCE, Helga Schmid, ha anunciado que uno de los cuatro empleados ucranianos de esa organización detenidos hace más de dos meses en el este de Ucrania bajo control ruso, ha sido liberado: "Estoy muy aliviada sobre la liberación de uno de los miembros nacionales de la misión especial de observación", señala en un tuit la responsable de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (EFE).

“Very relieved about the release of one @OSCE_SMM national mission member. I urge for the release of the three colleagues who remain in detention in Donetsk and Luhansk and will continue to work tirelessly for their immediate return to their loved ones.“