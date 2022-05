Los últimos de Kramatorsk: siete de cada diez habitantes han huido

Encontrar un bebé en las calles de Kramatorsk es realmente un hallazgo. En esta ciudad del este ucraniano, siete de cada diez habitantes se han marchado en los últimos 100 días. Como consecuencia, la mayoría de los servicios han cerrado.

El alcalde calcula que los rusos estarán en la ciudad en tres semanas, como mucho, aunque asegura que hay un plan de evacuación previsto y pide que nadie entre en pánico.

En la pizzería 'Celentano' no saben qué van a hacer. Este martes no se han presentado dos trabajadores que se han ido sin avisar. "Me parece bien que las mujeres se marchen, pero no los hombres", dice Jaroslav, sorprendido por la actitud de sus compañeros. "Tenemos que defender nuestra tierra", recrimina.

Entre los distintos minibuses que salen para Dnipro, Nina se marcha para que su hija deje de escuchar las bombas. Sin embargo, el ayuntamiento de Kramatorsk, de signo prorruso, es uno de los pocos que no organiza evacuaciones.