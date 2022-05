La empresa rusa de gas Gazprom ha anunciado este martes que Rusia cortará el suministro de gas a las compañías Ørsted, principal grupo energético de Dinamarca, y a Shell Energy Europe, que suministra gas a Alemania, a partir de este miércoles 1 de junio por negarse a pagarlo en rublos, tal y como exige el Kremlin en respuesta a las sanciones impuestas por Europa a raíz de la guerra de Ucrania.

Previamente, la compañía danesa ya había anunciado que no pagaría en rublos al gigante ruso Gazprom.

"No tenemos ninguna obligación legal en el contrato para hacerlo y hemos informado a Gazprom Export de forma repetida que no lo haremos. La fecha límite es el 31 de mayo y Ørsted continuará pagando en euros", informó la compañía en un comunicado.

Gazprom ya ha cortado el suministro de gas a Polonia, Finlandia, Paises Bajos y Bulgaria por negarse a pagarlo en la moneda rusa al considerarlo un incumplimiento de contrato.

Dinamarca obtiene su gas a través de Alemania

La firma danesa resalta no obstante que Rusia no podrá cortar el suministro de forma directa, ya que no hay un gasoducto de Rusia a Dinamarca, sino que esta lo obtiene a través de Alemania.

"Esto significa que Dinamarca deberá comprar en mayor medida en el mercado europeo de gas. Contamos con que eso será posible", aseguró la firma danesa.

Ørsted señaló que lleva tiempo preparándose para ese escenario, que afectaría principalmente a empresas danesas y suecas, y que tiene capacidad de almacenamiento en Dinamarca y en Alemania para asegurar el suministro.