Rusia también intenta avanzar hacia Slovyansk , ciudad clave en la región de Donetsk, y lo hace no solo desde Izyum sino también desde la recién tomada Lyman.

Ucrania ha reconocido este miércoles que Moscú controla ya la mitad de Severodonetsk mientras que el think tank estadounidense eleva hasta el 70% el territorio tomado por los rusos en esta ciudad, que antes de la guerra contaba con más de 100.000 habitantes. El ISW destaca en su último informe que Rusia ha logrado avances tanto dentro como en los alrededores.

La aparente decisión de Ucrania de retirarse de Severodonetsk y de no destinar más recursos a su defensa para priorizar otros frentes, está permitiendo a Rusia avanzar "con relativa rapidez" en esta ciudad, clave para conseguir el control completo de la región separatista prorrusa de Lugansk, al este del país, según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra .

En el sur, el contraataque ucraniano "limitado" al norte de la región de Jerson no ha ganado más terreno en las últimas 48 horas, pero ha logrado -según el ISW- interrumpir las operaciones rusas en la zona.

El ejército ruso prosigue capturando "gradualmente" áreas de la localidad de Severodonetsk , en la región separatista prorrusa de Lugansk, al este de Ucrania, pero "aún no ha rodeado completamente la ciudad" , según detalla el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra cuando se cumplen 97 días de la invasión.

Según el think tank estadounidense, una contraofensiva ucraniana ha logrado recuperar Toshkivka, una de las localidades que se encuentran entre Popasna y Severodonetsk. Por su parte, el ejército ruso también continúa sus operaciones ofensivas para cortar las líneas de comunicación terrestres al noreste de Bakhmut.

Sábado 29 de mayo, día 94 de la guerra: Rusia asegura que ha conquistado Limán y continúa los ataques a Severodonetsk

El ejército ruso ha anunciado la conquista de la localidad de Limán, en el este de Ucrania, un cruce de caminos que abre el camino a las principales ciudades de Sloviansk y Kramatorsk. En un comunicado, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmando así el anuncio hecho el día anterior por separatistas prorrusos en el este de Ucrania sobre la toma de esta ciudad.



Mientras, en Severodonetsk, las fuerzas rusas han comenzado "los asaltos directos" a las zonas edificadas de la ciudad, según el informe del Instituto para el Estudio de la Guerra. La localidad aún no ha sido completamente rodeada, lo que podría dificultar los avances rusos, ha añadido.



En otros frentes como Izyum, las operaciones rusas siguen estancadas y es probable que Moscú no pueda aumentar el ritmo de sus avances. Una situación similar se vive en la región de Járkov, donde las posiciones permanecen en gran medida estáticas en el noroeste, sin ataques importantes por parte de las fuerzas rusas o ucranianas, ha explicado el think tank estadounidense.