El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha considerado que en el mercado laboral español no hay un problema generalizado de vacantes, sino que está localizado en algunos sectores como la construcción, la agricultura, el transporte o la hostelería, donde ha aconsejado "pagar adecuadamente".

Tras reunirse este lunes con patronal y sindicatos para analizar este tema, Pérez Rey también ha señalado que en España no se está dando un fenómeno similar a la 'gran dimisión' ocurrida en Estados Unidos con la renuncia de millones de trabajadores a sus puestos de trabajo. Esto va en la línea de lo afirmado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que aseguró el 4 de mayo que la proporción de vacantes en el país se sitúa en el 0,7%.

Según el secretario de Estado de Empleo, en esta primera reunión todas las partes han coincidido en que en España "no hay un problema generalizado de mano de obra" y que está ceñido en algunos sectores y territorios.

Construcción, campo y hostelería, los más afectados

En este sentido, ha apuntado a la construcción, el campo o la hostelería -especialmente en territorios del liltoral-, donde los precios de los alquileres, ha ejemplificado, impiden poder vivir con los salarios ofertados.

"Algunos convenios de hostelería están por debajo del SMI en localidades donde el alquiler es de 1.400 euros", ha apuntado Pérez Rey, que ha aconsejado "pagar adecuadamente" y respetar descansos y derechos laborales para que este problema de mano de obra "se esfume como la espuma".

"No se trata tanto de un problema de ausencia de voluntad para trabajar, sino que las condiciones de trabajo no son lo suficientemente adecuadas y ventajosas para que los trabajadores vivan en localidades, muchas de ellas sometidas a un gran problema de tensión de vivienda y mucha afluencia turística, para que puedan trabajar en condiciones de dignidad", ha argumentado Pérez Rey.

"Algunas de las vacantes que se están produciendo en territorios concretos y la hostelería tienen que ver con que no se paga lo suficiente, no hay descansos, las jornadas son agotadoras y los trabajadores no pueden conciliar su vida personal y laboral", ha apuntado el secretario

También ha señalado a otros puestos relacionados con la tecnología, como la computación en la nube, la realidad virtual o la ciberseguridad, donde la clave pasa por la formación y la recualificación de los trabajadores.