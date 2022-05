Un juzgado reconoce como accidente laboral la baja por ansiedad debida a "ritmos extenuantes" de trabajo

El Juzgado de lo Social número 5 de Madrid ha fallado a favor de un trabajador de la empresa Bimbo en el reconocimiento de su baja como un accidente laboral, tras un episodio de ansiedad derivado de extenuantes ritmos de trabajo que afectaron a su salud mental.

En la sentencia, notificada el pasado 13 de mayo y contra la que cabe recurso, el magistrado da la razón a un empleado, que trabajaba con maquinaria en la empresa y que tuvo un cuadro de ansiedad y depresión que le llevó a un proceso de Incapacidad Temporal, que ha durado un año debido a su situación de salud mental.

El empleado obtuvo la baja laboral del Servicio Público de Salud derivada de contingencia común con el diagnóstico de ansiedad. Tanto la empresa como la mutua se negaron a considerarla como contingencia profesional.

En el auto, la magistrada considera acreditado que los síntomas de ansiedad se presentan en el centro de trabajo y que la empresa incluso permitió al trabajador que abandonase el centro de trabajo, si bien indicándole que no acudiese a la Mutua. "El ataque de ansiedad tiene lugar en el trabajo, por lo que el proceso morboso goza de la presunción de laboralidad, salvo que se acredite lo contrario y, lo cierto es que no se ha probado que no exista conexión, sino todo lo contrario", señala la jueza Angela Mostajo.

Asimismo, defiende que no se trató de "estrés normal del trabajo", sino de "un incremento del trabajo y del estrés motivado por un constante fallo de la maquinaria que obliga al demandante a trabajar bajo presión constante".