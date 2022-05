La presencia de mujeres en cargos directivos vuelve a bajar tras la pandemia

El efecto positivo que tuvo la pandemia en la igualdad en las empresas al favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar se ha desvanecido y la presencia de mujeres en cargos directivos ha vuelto a retroceder hasta situarse en el 16,8%, dos puntos menos que en 2021.

Esta es una de las principales conclusiones del informe Brecha salarial y presencia de la mujer en puestos directivos 2022, elaborado por la consultora ICSA Grupo y la escuela de negocios EADA, que ha analizado más de 80.000 salarios y que se ha presentado este miércoles.

El estudio alerta de que las empresas españolas no han aprovechado los cambios tecnológicos y de organización del trabajo que surgieron en 2020, a raíz del coronavirus, para implantar sistemas que faciliten la presencia de mujeres en los puestos directos e igualar sus salarios.

No se aprovecha la digitalización para equilibrar la presencia femenina

La presencia de la mujer por áreas de gestión es el mismo que otros años: es mayor en la dirección de recursos humanos (32,9%) y administración y finanzas (19,5%), y muy menor en la dirección general (8,8%), dirección comercial (7,6%), y dirección de producción (5,9%).

"No hemos aprendido nada. No se ha aprovechado la digitalización que ha traído el coronavirus para equilibrar la presencia femenina en las empresas. Continúa el presencialismo absoluto como norma" y se exige "disponibilidad las 24 horas los siete días de la semana", ha afirmado Canchila. A su juicio, existe "una falsa conciencia de lo que es la igualdad" y que, tras una mejora pasajera, "volvemos a los modelos antiguos, no sabemos conciliar y por eso dejamos a la mujer fuera".

La realidad que se vive en la empresa no tiene nada que ver con la de los centros de estudios que forman a los directivos, donde la presencia de mujeres y hombres está muy igualada, con más féminas en el cómputo total.

La investigadora y profesora de EADA Aline Masuda atribuye el retroceso en la presencia de mujeres en posiciones directivas a que, tras valorar los beneficios de la conciliación durante la pandemia, estas profesionales han acabado por renunciar cuando se ha vuelto a la inflexibilidad horaria.

"En España es necesario un cambio. Se está penalizando la maternidad pero no la paternidad. Hace falta innovación. Ir hacia los puestos de dirección compartidos y a potenciar porque se ha visto que el teletrabajo tampoco es una panacea porque se acaban trabajando más horas", ha dicho.

Si se tiene en cuenta el tamaño de las empresas, la diferencia retributiva llega al 14,50% en la mediana empresa, al 8,97% en la pequeña y al 5,50% en la gran empresa (entre las que no se cuentan las del IBEX).