Calviño pide que los sueldos se adapten a la situación de cada sector y empresa

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha lamentado este jueves que sindicatos y empresarios no hayan podido alcanzar un acuerdo salarial para la negociación colectiva de este año y ha pedido que los salarios se adapten a la situación específica de cada sector o empresa.

Así ha respondido Calviño al ser preguntada por las recomendaciones de la CEOE de que los salarios a pactar en los convenios colectivos no suban más de un 3,6%, que es la misma cantidad en la que se ha incrementado el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2022.

"A mí me parece que es importante que los salarios se adapten a la situación específica de cada sector y empresa", ha defendido Calviño, que ha añadido que, aunque por el momento los agentes sociales no hayan podido alcanzar un acuerdo salarial, el Gobierno "seguirá trabajando" en favor de un marco que permita mejorar las condiciones salariales y evitar una espiral inflacionista, "que de momento no se ve".

Descarta que haya estanflación La vicepresidenta ha descartado un escenario de estanflación (cuando la economía se estanca y hay una elevada inflación), ya que todos los organismos internacionales prevén que España sea uno de los países europeos con un mayor crecimiento económico este año (4,3%, según las previsiones del propio Gobierno) y que la inflación se desacelere en la segunda mitad del ejercicio, para volver en 2023 al entorno del 2%. Además, ha subrayado que la principal causa que está llevando el IPC a tasas elevadas son los precios de la energía, sobre los que la guerra está teniendo un impacto "muy importante", no sólo a nivel europeo, sino global.