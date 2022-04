El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respaldado "absolutamente" a la funcionaria Elena Collado, que negoció los contratos del caso de las mascarillas, porque está seguro de que lo hizo con la "convición" de que era la mejor oferta. Por su parte, Podemos ha solicitado al juez del caso que cite a declarar como investigado al primo de Almeida por ser la persona a la que llamó uno de los imputados, el empresario Luis Medina, para ofrecer material sanitario para el Ayuntamiento en marzo de 2020.

En un Pleno extraordinario, Almeida ha avisado a aquellos que piensan pedir la imputación por malversación de caudales públicos de la coordinadora general de Presupuestos, Elena Collado, que desde el Gobierno municipal se ejercerán todas las acciones legales para salvaguardar su honor. La funcionaria está citada el próximo 9 de mayo ante el magistrado en calidad de testigo.

En cuanto a la tramitación de los contratos y cómo se accedió a ellos, Almeida ha lamentado que la oposición "insiste machaconamente" en señalar a su familiar y "en tratar de manchar su nombre", pero su primo "únicamente facilita una dirección de correo electrónico".

"Ha quedado acreditado por la investigación de la Fiscalía que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y, además, ha quedado acreditado, y no hay ningún género de duda, que, por supuesto, no conocía de nada a Luis Medina. Lo único que hizo fue, a través de una conocida común, proporcionar una dirección electrónica pública y oficial del Ayuntamiento de Madrid", ha reiterado.

También ha criticado que se ponga en el foco los contratos ahora cuando fueron aprobados por todos los grupos en el consejo de administración de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios. Al respecto, se ha preguntado por qué no les pareció a los grupos "escandaloso" el precio entonces.

Por otra parte, la vicealcaldesa Begoña Villacís (Cs) ha pedido "perdón" por el "gol que nos han metido" en el caso, y aunque ha resaltado que ningún empleado del Ayuntamiento está siendo investigado, ha asegurado que, de haberlo, “aquí se va a dimitir”, en pos de la “transparencia y la honestidad”.

Podemos pide la declaración como investigado del primo de Almeida Podemos ha solicitado al juez del caso de las mascarillas que cite a declarar como investigado al primo del alcalde de Madrid, al que llamó Medina para ofrecer material sanitario para el Consistorio en marzo de 2020. En cambio, Más Madrid ha solicitado que el familiar del alcalde declare como testigo. Ambas peticiones se hacen después de que los dos investigados en la causa, Luis Medina y Alberto Luceño, declararan este lunes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid por, presuntamente, embolsarse una comisión de 6,6 millones de dólares en tres contratos firmados con el Ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020 para suministrar material sanitario. Medina confirma ante el juez que llamó al primo de Almeida para contactar con el Ayuntamiento En el escrito de Podemos, al que ha tenido acceso Efe, el partido que ejerce la acusación popular en la causa afirma que, según confirmó Medina en su declaración ante el magistrado, "la persona de la que consiguió el dato de contacto con el que, a la postre, habría obtenido un desmesurado beneficio económico, sería D. Carlos Martínez-Almeida". La formación morada subraya que ese contacto le permitió a Medina el acceso directo a la persona cuyas funciones eran las de gestión de compras de material sanitario, en referencia a Elena Collado. Por eso, Podemos considera "pertinente, útil y necesario para el esclarecimiento de los hechos" la declaración de Carlos Martínez-Almeida. En su declaración ante el magistrado, Medina explicó que logró el teléfono del primo del alcalde a través de la directora de su antigua universidad, María Díaz de la Cebosa. Por ello, Podemos también solicita la declaración como testigo de esa profesora de universidad. Por su parte, Más Madrid ha solicitado que Carlos Martínez-Almeida declare como testigo, al igual que la docente universitaria, como "diligencias pertinentes y útiles para averiguar cuándo y de qué forma los investigados contactaron con el Ayuntamiento de Madrid" y "si contaron con la colaboración o cooperación de cargos y/o empleados municipales", según el escrito al que ha tenido acceso Efe. El juez acusa a Luceño y Medina de "ocultar con engaño y ánimo de lucro" las comisiones y les retira el pasaporte