El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este jueves que la Fiscalía Anticorrupción ha exonerado "de todo tipo de responsabilidad" al Ayuntamiento en el caso del cobro de comisiones por la venta de mascarillas, en el que están siendo investigados dos empresarios, Luis Medina y Alberto Luceño por presunta estafa. "¿De verdad tengo que dimitir por ser víctima de un delito?", ha preguntado.

"La Fiscalía ha exonerado de cualquier tipo de responsabilidad al Ayuntamiento de Madrid y cualquier persona que trabaje en él", ha señalado Almeida ante los medios, recordando que Anticorrupción ha estado elaborando "una investigación durante 17 meses", que ha culminado en una instrucción de más de 3.000 páginas sobre los presuntos delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales llevados a cabo por los dos imputados.

Frente a estos meses de trabajo, Almeida ha criticado que la oposición ha tardado "un solo día" en decidir que "el culpable no es el que estafa, sino el estafado". "Quieren que dimita quien no tiene relación con los hechos y al que la Justicia no ha imputado", ha dicho en respuesta a la petición de partidos como Más Madrid y el PSOE de que deje su cargo como regidor.

En palabras del alcalde, para la izquierda es "mejor cubrir abusos sexuales de tu pareja que la Fiscalía diga que no tienes responsabilidad", en referencia a la imputación de la consellera Mónica Oltra por el caso de los abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido. Ha achacado esa diferencia de trato a diferencias ideológicas y a un intento de "acabar con las políticas de centroderecha" en Madrid, "pero como no pueden inician un proceso de destrucción de la persona". "Se lanzan como una jauría", ha añadido.

Además, ha destacado que el Consistorio consiguió que le devolvieran cuatro millones de euros en apenas tres días.

Luis Medina "no me conoce"

Preguntado por el motivo por el que el Ayuntamiento no se personó en el caso antes, Almeida ha argumentado que no era posible hacerlo legalmente hasta que se admitiese la querella. Hasta ese momento, se les había requerido información y se había puesto en contacto Anticorrupción con una coordinadora del consistorio en calidad de testigo.

No obstante, asegura que "no teníamos noticias de cuáles eran los delitos que se estaban investigando". "Nos personamos nada más admitirse la querella y no antes porque una instrucción de la Fiscalía precisamente no lo permite", ha insistido.

También ha destacado las fechas sobre su llamada a Luis Medina, de quien ha puesto de relieve que en su declaración ante el fiscal asevera no conocer al regidor. "Dice que al alcalde no le conoce de nada, que no ha tenido contacto con el alcalde. No me conoce", sostiene. Así, Martínez-Almeida llamó por teléfono a Medina el 26 de marzo para agradecerle la donación de 183.000 mascarillas al Consistorio. Esta llamada fue dos días después de suscribir el contrato, con el voto a favor de todos los grupos municipales, el 24 de marzo.