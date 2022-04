El juez ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. Se los acusa de embolsarse seis millones de dólares en comisiones de la venta de mascarillas y material sanitario al Ayuntamiento de Madrid, durante el inicio de la pandemia, a mediados de marzo de 2020.

En la querella, Anticorrupción abunda en los detalles sobre el escándalo, por el que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha salido a dar explicaciones y a negar cualquier intermediación. Repasamos las principales claves del caso: quiénes son los principales implicados, qué beneficios obtuvieron o qué papel ha tenido el consistorio de la capital.

¿Cómo contactaron con el Ayuntamiento de Madrid?

Uno de los aspectos en los que más hincapié ha hecho el alcalde de Madrid durante la rueda de prensa este jueves ha sido en el contacto que estableció el Ayuntamiento con los empresarios. Según Almeida, Luis Medina envió dos correos al buzón de Coordinación de la Alcaldía, uno el 18 y otro el 19 de marzo. Fue en estos correos, ha continuado, donde Medina "proporciona su número de teléfono móvil". Los correos se redireccionaron con el protocolo establecido entonces y llegaron a la persona encargada de estudiar la “viabilidad” de las contrataciones, que fue quien contactó posteriormente por teléfono con el empresario.

Según el Ayuntamiento, fue el primo de Almeida a través de una conocida común con Medina quien le informó del correo al que tenía que enviar su información. El papel de este familiar se queda ahí, ha insistido el alcalde, que ha negado "cualquier tipo de intermediación".

Medina, por su parte, explicó ante el fiscal que quien le pasó el contacto del familiar de Almeida fue la directora de su antigua universidad. "¿Habló usted con el alcalde?", le inquirió entonces la Fiscalía, a lo que Medina contestó que no recuerdaba si le llamó o escribió, pero que se limitó a darle las gracias. "Ya está. No he vuelto a hablar. No tengo ninguna relación con él", añadió.