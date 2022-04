Los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño defendieron en abril de 2021 ante la Fiscalía las comisiones millonarias que obtuvieron a través de la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid durante la primera ola de la pandemia, aunque reconocieron que se las ocultaron al Consistorio.

El sumario de la investigación recoge las declaraciones que prestaron hace un año ante el fiscal de Anticorrupción Luis Rodríguez Sol los dos empresarios, acusados de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Durante su interrogatorio, Luceño negó haber informado al Ayuntamiento sobre las comisiones que, según la Fiscalía, ascenderían a seis millones de euros.

Por su parte, Luis Medina se presentó como un mero facilitador y aseguró que era su socio el que llevaba las negociaciones y el reparto de ganancias. "A mí me decía: Luis, tú tranquilo, que cuando lo cerremos ya te digo lo que te toca. Y entonces un momento dado me dice, mira te toca a ti 900.000", dijo ante el fiscal.

"Se dividía en tercios: un tercio para mí, para él y para la empresa de Malasia. Eso es lo que sabía. Ayer por la tarde me entero lo que este señor se llevó", añadió. Su socio se llevó en total cinco millones de dólares frente al millón de Medina. Ante esto, Luceño se justificó argumentando que las comisiones no las ponía él, sino la empresa vendedora, y que fue de un 45 %.

Al inicio del interrogatorio, el fiscal Rodríguez Sol le preguntó a Medina cómo surge su relación con Luceño, a lo que éste le explica que le conoce de operaciones de comercio internacional. "Me dice que tiene acceso directo con fábricas de China y me pide si sé de algún cliente (...) Me llama y me dice que él se iba a encargar de todo", manifestó.

Según Luceño, su relación comercial con el proveedor asiático viene de atrás y para intentar demostrarlo aporta documentos que según Anticorrupción son falsos, ya que no cuadran ni las fechas ni las firmas.

Medina: "No tengo ninguna relación con Almeida" A preguntas sobre con quién habló del Ayuntamiento de Madrid, Medina explicó que le pasa un contacto la directora de su antigua universidad, quien le comenta que conoce al primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida. La querella de la Fiscalía recoge que Medina fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y "su amistad" con dicho familiar. Uno de los comisionistas, a uno de los altos cargos de Madrid: "Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida" "¿Habló usted con el alcalde?", le inquirió el fiscal, a lo que Medina contesta que no recuerda si le llamó o escribió, pero que se limitó a darle las gracias. "Ya está. No he vuelto a hablar. No tengo ninguna relación con él", le insiste. El próximo 25 de abril, el juez Adolfo Carretero tiene previsto tomar declaración a Medina y Luceño por su implicación en esta presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid, que gastó cerca de 10,8 millones de euros en la compra de mascarillas, guantes y test anticovid, material que en su mayor parte estaba "defectuoso".