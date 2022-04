Medina pone a disposición del juez la herencia de su abuela para cubrir la fianza

El comisionista Luis Medina, uno de los dos acusados por presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en un contrato de venta de mascarillas por el que cobró un millón de euros, ha puesto a disposición del juez la herencia de su abuela paterna para cubrir la fianza de 900.000 euros que le impuso. También ha recurrido el auto en el que el magistrado le imputa un posible delito por alzamiento de bienes al asegurar que no trató de ocultar su patrimonio sino que, hasta el momento del embargo, los empleó para satisfacer los "gastos de su vida cotidiana".

Así lo ha remitido Medina en un escrito al magistrado del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Ángel Carretero, al que ha tenido acceso RTVE.

En concreto, lo que ha remitido al juez son sus derechos sobre la herencia de su abuela paterna, que no ha cobrado aún porque la sentencia que le reconoce cuatro millones de euros por la misma está recurrida.

El magistrado le impuso esta fianza tras tratar de embargar sus bienes y descubrir que tan solo tenía 247 euros en su cuenta bancaria, algo por lo que el comisionista fue imputado por posible alzamiento de bienes. Lo único que pudo embargarle el juez fue un yate matriculado en Gibraltar de 325.515 euros.

Este lunes, el juez decretó la retirada del pasaporte para Medina y su socio, Alberto Luceño (que cobró más de cinco millones en comisión), y les impuso la obligación de acudir a declarar cada 15 días en el juzgado porque considera que hay riesgo de fuga.

También les acusó de "ocultar con engaño y ánimo de lucro" al Ayuntamiento de Madrid las comisiones millonarias de más de seis millones de euros en total por un contrato por el que el consistorio pagó 11 por traer material sanitario a la capital en los momentos más críticos de la pandemia.

Lo hizo tras tomar declaración a los acusados. En este sentido, Medina Medina confirmó que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada a Carlos, el primo del alcalde, José Luis Martínez Almeida, quien le facilitó el teléfono de la responsable de Compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado.

Recurre su imputación por alzamiento de bienes

En sus alegaciones contra el auto en el que el juez amplía la investigación por posible alzamiento de bienes, la defensa del aristócrata señala que el auto del magistrado en el que amplía la investigación por esta cuestión tiene un "defecto de forma" por la "falta total de motivacón" del mismo al no exponer, dice, los motivos por los que le imputa dicho delito, lo que le causa al acusado una "flagrante indefensión".

En segundo lugar, la defensa de Medina pide revocar el auto del magistrado porque no tiene en cuenta, dice, "que del análisis de los autos se prueba claramente que dicha conducta punible no ha ido cometida y que no se dan los elementos del tipo básico que configuran la misma".

En este sentido, expone que Medina no cumple con las condiciones para ser imputado por alzamiento de bienes porque "a día de hoy, no ha contraído obligación dineraria alguna con ninguna de las partes personadas en el presente proceso" ni "ha sido condenado a abonarles responsabilidad civil alguna".

También, porque "no se han ocultado, enajenado ni destruido bienes patrimoniales" ya que el dinero obtenido, como ya explicó al fiscal, el dinero obtenido lo invirtió en la compra del velero llamado “Feria” y en dos bonos bancarios por valor de 400.000 euros (200.000 cada uno), "lo que demuestra que en ningún momento se han ocultado los bienes y la Fiscalía Anticorrupción conocía perfectamente dichas operaciones".

A este respecto, señala que el fiscal Anticorrupción fue informado mediante un oficio del Deutsche Bank de fecha 3 de diciembre de 2020, de que no había habido movimiento de sus fondos, aunque señala que dicho oficio "no refleja la cantidad real" que Medina tenía por esos bonos el día de su declaración, "y que no eran 400.000 euros sino menos de 100.000".

Y añade que, "tras la meritada declaración y hasta la notificación de los autos de embargo de fecha 8 y 11 de abril de 2022, dictados un año después de su deposición ante la Fiscalía, el señor Medina dispuso de las cantidades que restaban, ya que no existía embargo ni deuda alguna, ni estaban afectadas a ningún fin".

También señala que "la situación de insolvencia no existe" dado el reconocimiento de la herencia de su abuela paterna, "donde la cantidad a percibir excede con creces el importe embargado, por lo que sus derechos hereditarios cubrirían la meritada fianza, y que se pone a disposición del Juzgado para realizar el embargo".

Por último, los abogados de Medina concluyen asegurando que no ha querido ocultar sus bienes o hacerlos desaparecer "para frustrar el pago de acreedores, ya que no los tiene y las cantidades obtenidas por la venta de los bonos se ha destinado a los gastos de su vida cotidiana".