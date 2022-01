Para que no sucediera lo mismo que en 2016, en sus elecciones de noviembre de 2020 EE.UU. se preparó contra injerencias extranjeras. Pero los mayores sobresaltos acabaron llegando por bulos y teorías de la conspiración impulsadas por grupos estadounidenses, principalmente de la órbita de la ultraderecha. Es el caso de QAnon o los Proud Boys. La confluencia de intereses ultraderecha-conspiracionistas-negacionismo se ha notado a lo largo del año. Hemos visto pancartas con el logo Q en manifestaciones europeas, pero sobre todo mucha ideología política en bastantes bulos que se difundían con relación a las medidas sanitarias para frenar la COVID-19.

Los informes regulares que realiza Facebook sobre campañas coordinadas de actividad digital no auténtica muestran que la desinformación ha evolucionado, es ahora una hidra con muchas caras y no puede achacarse solo a gobiernos autoritarios. Hay cada vez más entidades locales involucradas en su expansión en países democráticos, desde líderes extremistas locales hasta empresas que hacen negocio a partir de encargos de autor desconocido con la manipulación informativa. También el Instituto de Internet de Oxford refleja en sus informes esa industrialización y esa variedad de actores implicados en la desinformación (1 y 2).

“JUST OUT: Adversarial threat report on brigading, mass reporting and coordinated inauthentic behaviour.



With a deep dive into the Chinese operation that created a fake “Swiss biologist” back in July.



I think of that one as Operation Swiss Rôle. https://t.co/2DynDfMRQv“