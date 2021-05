Con el inicio de la campaña electoral en Cataluña han aparecido en redes contenidos que sugieren fraude electoral en la votación por correo. “Es una de las formas que tienen de robarte el voto. No te garantiza que no sea manipulado”, dice un tuit que resume la tendencia. Hemos consultado la normativa legal y a los expertos: la manipulación es prácticamente imposible.

El tuit que habla del robo de voto se completa con otros sobre las “sospechas de fraude y pucherazo” o sobre la custodia ineficaz de los sobres. Debido a la incidencia de la pandemia, las solicitudes para esta vía de votación en las elecciones catalanas del 14 de febrero llegaron a las 183.000 el martes 2, según la Consejería de Acción Exterior de la Generalitat. Eso supone un aumento del 180% con respecto a las elecciones de 2017 y un máximo histórico en unas elecciones en Cataluña, poniendo el voto por correo en el centro del debate electoral, como sucedió en EE.UU.

El pasado lunes 1 de febrero Correos sufrió una incidencia técnica que agravó la confusión y terminó por convertir en tendencia el nombre de la entidad en Twitter. El problema afectó a varios servicios, entre ellos el de la solicitud telemática del voto por correo, lo que motivó las quejas de los usuarios. A lo largo de la tarde el servicio se restableció, y todavía hay plazo hasta las 14:00 horas del 5 de febrero para solicitar votar por esta vía. Correos ha anunciado que abrirá sus oficinas en Cataluña en horario de tarde hasta ese día.

El Director General de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat de Cataluña , Ismael López, ha lanzado un hilo en Twitter contra lo que llama “ campaña de desprestigio/duda sobre el voto por correo y exterior ”. “Técnicamente es casi imposible, históricamente no hay evidencia y confunden deliberadamente voto por correo con errores en el voto exterior”, explica.

Esta Oficina anotará la operación, de modo que ya no podrá votar presencialmente en el colegio electoral. También enviará al usuario los sobres de votación, las papeletas y el resto de documentación necesaria para ejercer su derecho por correo certificado. La única persona habilitada para recibir este correo certificado es el propio votante, que deberá enviar su voto por correo de vuelta a la Oficina del Censo Electoral. Correos custodia los votos remitidos a la Oficina del Censo hasta el mismo día de la votación, en que se enviarán a las mesas electorales.

La seguridad del voto por correo

En VerificaRTVE hemos preguntado a expertos sobre los riesgos del voto por correo. Rafael López Pintor, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Autónoma y primer director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), explica: “El voto por correo en general es un voto muy difícil de manipular. El mecanismo en sí mismo es muy seguro. En el caso español existe desde el restablecimiento de la democracia, y que yo pueda recordar, no ha habido ninguna elección en que se hayan hecho denuncias o en la que haya habido alguna denuncia de que el voto se manipuló”.

López Pintor recuerda que el recurso a esta forma de votar va a más, y que en las últimas elecciones en el País Vasco y Galicia solicitaron a la Junta Electoral Central su ampliación. Ambas comunidades pidieron que se pudiera votar desde la propia casa, operando el cartero como funcionario certificador de la oficina de Correos. En estas elecciones catalanas la Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado ese operativo en residencias de mayores, aduciendo que hay otras opciones para estas circunstancias, como el voto telemático o la delegación de voto. López Pintor considera que es “porque la JEC no lo ha considerado conveniente, pero no porque el voto por correo no sea fiable”.

Andreu Solé, miembro del grupo catalán Observadors per la Democràcia, se expresa en términos parecidos: “Hay unos procedimientos que funcionan desde hace mucho tiempo. No conozco ningún caso de denuncia de manipulación en el voto por correo que haya llegado a tribunales”. Según este experto, “el problema de Correos puede ser que el voto te llegue tarde, que finalmente no puedas ejercer tu derecho a votar, etcétera. Esto sí podría llegar a pasar, por problemas administrativos. Pero una cosa es esa y otra imaginar a alguien en Correos manipulando”.

Para asegurar su calidad democrática, los países pueden solicitar la presencia de observadores internacionales en sus procesos electorales. España lo hace habitualmente, como vemos en este documento de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Revisando los informes de anteriores elecciones no hemos encontrado referencias a la manipulación de votos en Correos o a fallos en su custodia. Tampoco hay menciones a sospechas de pucherazo de otro tipo. Lo que sí recalcan estos análisis de la OSCE es que los ciudadanos que votan en el extranjero encuentran más complicado hacerlo por factores como “los plazos ajustados, los servicios postales del otro país y los requisitos de registro presencial”. Varios informes (1 y 2) recomiendan a las autoridades españolas subsanar estas deficiencias, que han sido ampliamente criticadas en los últimos procesos electorales.