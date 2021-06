Vuelven a casa 175 estudiantes de los 249 hasta ahora confinados en Palma de Mallorca desde la madrugada del domingo 27 de junio por presunto “contacto estrecho” con casos de COVID-19. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma no ratifica el confinamiento de aquellos que hayan dado negativo en la prueba o que no se hayan sometido a la misma. El Gobierno balear tomó la decisión de aislarles para controlar el macrobrote producido a raíz de sus viajes de fin de curso a la isla. Te explicamos qué ha pasado.

¿Qué ha pasado? Varios viajes de fin de curso a Mallorca entre los días 12 y 18 de junio han dado lugar a un brote de coronavirus que ha dejado más de 1.800 personas positivas y cerca de 6.000 en cuarentena en todo el país. El 24 de junio el Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, dependiente del Ministerio de Sanidad, emitió un informe donde recomendaba que “todas las personas que han participado o están participando en los viajes de fin de estudios a Mallorca y en las diferentes actividades alrededor de ellos, sean considerados contactos estrechos”. El 25 de junio, 52 jóvenes alojados en los hoteles se negaron al traslado, la realización de la prueba diagnóstica y el aislamiento. El 27 de junio el Gobierno balear informó de la decisión de aislar a 175 estudiantes de la península en el "hotel puente" de Palma (“hotel puente” es la forma de referirse a los hoteles preparados para afectados por COVID-19), por su relación directa o indirecta con el macrobrote, para que realizaran 10 días de cuarentena. Finalmente, serían 249 los jóvenes aislados en hoteles de la isla.

Por qué surgen las quejas El Govern informó de que los brotes se originaron en un concierto de reggaeton en la Plaza de Toros de Palma y en diferentes fiestas en barcos y hoteles. Así, consideraron “contacto estrecho” a cualquier estudiante que hubiera “estado y participado en alguna de esas actividades”. Durante los primeros días de confinamiento algunos estudiantes se quejaron de que siendo “negativos” tenían que seguir en el hotel confinados contra su voluntad. Otros han denunciado que no avisaron a sus padres para aislarlos o que aún no saben si son “positivos o negativos” mientras les llevan a un “hotel Covid” con el riesgo de contagiarse. La Consejera de Salud de Baleares, Patricia Gómez, ha dicho que “no se ha trasladado a nadie por la fuerza a los hoteles y se ha ido ofreciendo la información a los monitores responsables, a las familias y a los propios jóvenes” (min.1:26).

Cuántos positivos hay Hasta el momento, de los 249 jóvenes aislados, 74 han dado positivo por PCR, 175 han dado negativo y 12 están pendientes del resultado. La tasa de positividad que se encuentra actualmente entre los jóvenes es del 29,7 %, según la información de la Consejería de Salud. Además, 12 de ellos han sido trasladados al Hospital Universitario Son Espases por haber desarrollado síntomas. Por otra parte, un joven de 18 años se encuentra ingresado en la UCI del Hospital General Universitario de Elche (Alicante) por COVID-19 tras el viaje a Mallorca. En relación con los 16 estudiantes que aún no se han localizado o trasladado al Hotel Bellver, la Delegación del Gobierno y el Govern han establecido un protocolo para que “queden aislados en las habitaciones a la espera de recibir la autorización por parte de los tutores legales para ser trasladados al hotel puente donde se les haría la prueba diagnóstica de la COVID-19”, siempre según información de la Consejería.

¿Qué dice la normativa? La Ley Orgánica 3/86 de 14 de abril o 41/2020 de 14 de noviembre, sobre Medidas especiales en materia de Salud Pública, señala que las autoridades sanitarias competentes, en este caso la Consejería de Sanidad del Gobierno balear, “pueden adoptar las medidas de reconocimiento, hospitalización o de control cuando existan indicios de posible peligro de salud de la población”. Estas medidas incluyen “el control de los enfermos, las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos o aquellas medidas necesarias en caso de riesgo para la salud de carácter transmisible”. Además, la decisión del Gobierno balear parecía inicialmente seguir las pautas para aislamiento de urgencia por COVID-19 establecidas en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19 del Ministerio de Sanidad. En ese documento se indica que si hay contacto estrecho con un positivo “el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 10 días”. Según este texto, “a nivel comunitario, se considerará contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas”. El protocolo establece que las autoridades pueden realizar una valoración para casos específicos, tomando en cuenta “circunstancias como espacios en que haya riesgo elevado de generación de aerosoles u otras características personales o sociales del entorno en que se evalúe la posible transmisión”. Esta normativa determina que "si la sospecha de caso se descarta, se suspenderá la cuarentena de los contactos". Un caso descartado, según las directrices de Sanidad, es un caso sospechoso con prueba negativa “en el que no haya una alta sospecha clínico-epidemiológica”.

Qué ha dicho la fiscalía “Nosotros siempre hemos actuado con el apoyo de los tribunales” aseguró Rosa Morillo, directora de Turismo de Baleares (min. 4:08). Pero los jueces han terminado corrigiendo algunas medidas tomadas por su gobierno. En un primer momento, los jueces de Baleares se han opuesto a los 103 procedimientos de “habeas corpus” planteados por padres de algunos de los estudiantes confinados, como reporta La Vanguardia. La magistrada Ana San José, en su denegación de una de las solicitudes, afirmó por ejemplo que el caso no podía considerarse habeas corpus (procedimiento pensado para evitar abusos de poder) porque la menor no se encontraba “detenida por la perpetración de delito alguno” sino por razones de salud pública, como te hemos contado en RTVE.es. El día 29, la Fiscalía de Baleares se opuso al confinamiento, señalando que no se aclaraba por qué se les había considerado contactos estrechos. Según su punto de vista, no constaba que en los establecimientos donde se produjeron los contagios se alojarán únicamente jóvenes estudiantes” y que no se había mencionado que varios de ellos podían ser menores de edad. Según afirmó la Consejera, el procedimiento fue “identificar a los alumnos, hablar con monitores y trasladarlos al hotel para hacerles la prueba PCR”.

La postura del Juzgado El 30 de junio, el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma se ha expresado en el sentido de mantener el confinamiento únicamente en el caso de los jóvenes que hayan dado positivo por coronavirus en las pruebas realizadas, dando la razón a alguna de las quejas. En un auto al que ha tenido acceso RTVE.es, se observa que no ha ratificado la medida para los jóvenes que han dado negativo o que no se han sometido a la prueba. En el auto, el Juzgado argumenta que la Administración Sanitaria no ha acreditado quiénes son los contactos estrechos de los positivos “de acuerdo con un criterio concreto y determinado”, mientras “solo se hace referencia de forma genérica” a los brotes en otras comunidades de jóvenes que han viajado a Mallorca. Remarca que es “extraño” que no se hayan considerado sospechosos otros colectivos como “trabajadores de los establecimientos o los otros clientes”, así como que no se reconozca ningún caso asociado a estos brotes en la población local. Por ello, los que hayan dado negativo podrán volver a casa. El Gobierno balear ha informado a los periodistas de que dará dos opciones: quedarse en el hotel hasta el fin de la cuarentena o viajar en un barco con un espacio burbuja hacia la península. Los que así lo deseen zarparán el día 30 hacia Valencia, donde llegarán por la tarde. Su comunidad les recogerá y llevará a casa, como ha informado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Además, las respectivas autonomías decidirán si considera a estos jóvenes contacto estrecho y deben, o no, mantener la cuarentena. Las autoridades baleares también han pedido a los estudiantes un “plus de responsabilidad” para no coger aviones, salir de la habitación o pasear por Palma.

Bulos sobre secuestro y pederastia A raíz del confinamiento de los estudiantes, se ha expandido desinformación sobre su situación, en ocasiones con la etiqueta #secuestroGobiernoBalear, cuya expansión es visible en este grafo de la investigadora Mariluz Congosto. El partido Vox ha hablado de “niñas secuestradas por el Gobierno balear” y algunos mensajes han llevado lejos esa idea incitando a los afectados a escapar: “Chavales secuestrados en el hotel Bellver de Mallorca: Coged vuestras pertenencias. Ponéos de acuerdo y salid TODOS de ahí a la vez”, se lee en un tuit. Algunos contenidos han descrito a las jóvenes como modelos que están actuando o como víctimas de redes de pederastia y esclavitud sexual en Mallorca. “Están buscando nuevo género para sus redes de pederastas”, afirma un tuitero. “Fíjate que todas las chicas que han salido, son guapísimas” se dice en un mensaje compartido en redes privadas. “Estas tres ACTRICES llevan una camiseta con un plátano, símbolo de la pedofilia”, continúa el mismo contenido. También se ofrecen interpretaciones esotéricas a partir de la palabra “monkey” presente en la camiseta de una de las jóvenes. “Son mensajes subliminales, donde te invitan a que sigas sintiéndote como un mono, a que te creas todo este teatro”, explican, apuntando que todos los que creen en la “satánica NASA” consideran ser “monos evolucionados”. Estas ideas siguen los argumentarios falsos centrados en pederastia del grupo Qanon, cuyas teorías conspiracionistas ya te desmentimos. Otro bulo que se ha viralizado es el vídeo publicado por un joven que decía estar entre los confinados en el hotel mallorquín. “No me puedo pedir ni un mísero cubata al hotel porque no nos están pagando la barra libre”, explicaba, generando la ira de algunos usuarios. Sin embargo, el propio tuitero ha aclarado más tarde: “Chavales, era todo una parodia de los encerrados”. “Si es trolleo, os la habéis comido pero bien”, ha dicho en otro tuit. El troleo es un intento de generar polémica en las redes sociales.