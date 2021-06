⏳ Esta noticia se actualiza varias veces al día, con la información que recopilamos de comunidades autónomas

Después de nueve meses de estado de alarma, las comunidades autónomas abandonaron el 9 de mayo este marco jurídico que les permitió imponer restricciones como el confinamiento perimetral autonómico, el toque de queda o la limitación de las reuniones para contener la pandemia de la COVID-19.

Aunque mantienen limitaciones de aforo en actividades como la hostelería y el comercio, las medidas más duras -que afectaban a la movilidad territorial y nocturna- han decaído ya en todo el territorio tras el fin del toque de queda en la Comunidad Valenciana, la última comunidad que lo ha mantenido hasta el 8 de junio. Sigue habiendo confinamientos de municipios en autonomías como Andalucía, pero son puntuales y necesitan el aval de la justicia.

La mayoría de las autonomías han levantado las restricciones a las reuniones sociales, pero siguen en vigor en Cataluña, Murcia, Aragón y Canarias.

El pasado 2 de junio, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó sin unanimidad un nuevo semáforo con medidas para la hostelería y el ocio nocturno más restrictivas que las aplicadas por algunas autonomías. El Ministerio insistía en que eran de obligado cumplimiento tras su publicación en el BOE, pero la Audiencia Nacional las suspendió cautelarmente tras el recurso de Madrid, obligando a Sanidad a negociar de nuevo. La nueva propuesta y no habla ya de restricciones, sino de "recomendaciones", y deja en manos de las comunidades la posibilidad de aplicar medidas.

Para no perderse en la multitud de normativas vigentes, RTVE.es ha recopilado las principales aplicadas en cada territorio a día de hoy.

Restricciones por comunidad

Niveles 2 y 3: No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, dos metros. Queda prohibida la venta de alcohol entre las 22:00 horas y las 8:00 horas.

Nivel 3: Las celebraciones (bodas, bautizos, comuniones...) no superarán en ningún caso 30 personas en el interior y 50 en el exterior. No estará permitida la utilización de pistas de baile o espacio habilitado para su uso.

Los locales de ocio nocturno podrán desarrollar su actividad, sin superar el 50 % de aforo en el interior del local y sin que el horario de funcionamiento pueda superar las 03:00 horas. El consumo se realizará siempre sentados en mesa, pudiendo ser ocupada cada mesa por un máximo de seis personas en el interior y diez personas en terraza, no permitiéndose fumar en terraza. No estará permitida la utilización de pistas de baile.

Restauración: La hostelería puede cerrar como máximo a las 1:00 de la madrugada. No se permite el consumo en barra y las as mesas deben ser de seis personas en el interior y de diez en el exterior. Ocio nocturno: Los establecimientos de ocio nocturno puede abrir hasta las 03:00 horas.

La agrupación máxima permitida de convivientes sin distancia de seguridad será de dos personas, debiendo haber necesariamente un asiento libre en la misma fila entre las diferentes agrupaciones en el caso de espacios con asientos fijos, y de un metro y medio de distancia entre sillas en el caso de que el espacio no cuente con asientos fijos. Esta limitación no será de aplicación en el caso de grupos de personas convivientes formadas por menores de 12 años acompañados por un único adulto, así como en los palcos que pueda tener el establecimiento, que podrán utilizarse al 100 % de su capacidad siempre y cuando sea para uso de personas convivientes.

Baleares reabrió la comunidad el 12 de abril. Los nacionales vacunados con primera dosis y aquellos que provengan de comunidades con menos de 60 casos de incidencia no tienen que presentar una prueba negativa para entrar. Para el resto se acepta también test de antígenos (no solo PCR).

Reuniones: sin limitaciones tras la decisión del Tribunal Supremo. El Govern recomienda, no obstante, no superar las diez personas en interiores privados y las 15 personas en exteriores.

Nivel 4: Cierre de instalaciones de actividad física. Actividad deportiva en interior no permitida, exterior aforo 33 % y máximo 150 personas. Público en eventos deportivos no permitido.

Nivel 3: Actividad física aforo 33 %, máximo cuatro personas por sala. Actividad deportiva en interior no permitida, exterior aforo 33 % y máximo 300 personas. Público en eventos deportivos interior no permitido, exterior aforo 33 % y máximo mil personas.

Restauración: desde el 10 de junio no hay ningún municipio donde el interior de la hostelería esté cerrado al no haber ya ninguna localidad en nivel 3 y 4 de riesgo. En los municipios en nivel 2 (Torrelavega, Los Corrales de Buelna, Reinosa, El Astillero, Santoña, Laredo, Colindes y Castro Urdiales), el interior está limitado a 1/3 y las terrazas al 75 % con mesas de seis en ambos casos. En el resto de localidades, en nivel 1, el interior está limitado al 50 % con mesas de seis, pero las terrazas pueden funcionar al 100 % con mesas de 10. Ocio nocturno: Cantabria no aplica finalmente restricciones horaria por lo que el ocio nocturno pueden abrir conforme al horario que recoja su licencia.

⚠️ AVISO: La Generalitat y el sector del ocio nocturno han acordado reabrir pubs y discotecas en Cataluña a partir del 21 de junio. Se permitirá la apertura hasta las 3:30 am y el uso de la mascarilla es obligatorio, también en la pista de baile, donde no se podrán consumir bebidas.

El aforo no podrá superar el 40 % del museo. Los grupos no podrán exceder de 10 personas salvo que sean con cita previa concertada.

Se limitan las reuniones a máximo 10 personas. La Junta recomienda que no haya encuentros de no convivientes en domicilios particulares.

Galicia

Confinamiento: Galicia está abierta perimetralmente y, desde el lunes 7 de junio, no tiene municipios confinados.

Reuniones: No hay limitaciones en las reuniones desde el 12 de junio. No obstante, se recomienda no pasar se seis en interiores y 15 en exteriores. También, no verse con personas con las que no se conviva entre la 1:00 y las 6:00 de la mañana.

Restauración: interiores al 50 % sin barra y con mesas de seis y terrazas al 75 % con mesas de 15 personas en la inmensa mayoría de los municipios de Galicia, en nivel medio-bajo. En las localidades en nivel medio, el interior está limitado al 30 % y las terrazas al 50 %. El horario de cierre es a las 23.00 horas ampliable a la 1.00 con medidores de CO2 visibles por los clientes.