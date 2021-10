En una de las jornadas más oscuras en la historia reciente de la democracia estadounidense, las dos cámaras legislativas del país han ratificado la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre. Tras la proclamación oficial del Congreso, el demócrata tomará posesión del cargo el próximo 20 de enero.

El vicepresidente Mike Pence ha confirmado que Biden ha recibido 306 votos y Trump 232. Además, parece que por primera vez el presidente saliente va a aceptar los resultados electorales.

Uno de los colaboradores de Trump, Dan Scavino, ha dicho en Twitter que se llevará a cabo una transición ordenada.

“Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:



“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our...“