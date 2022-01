En redes sociales hemos visto un mensaje que dice que los test de antígenos de la Comunidad de Madrid los tiene “retenidos” el Gobierno en Aduanas. Es falso. Lo desmienten el Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM) y la Agencia Tributaria, de la que depende Aduanas.

El mensaje dice que “los test de la Comunidad de Madrid los tiene retenidos el Gobierno en Aduanas para perjudicarla” y muestra una foto de cajas de test. “Lo mismo les hicieron el año pasado con las mascarillas”, añade el mensaje, publicado en redes sociales como Twitter y compartido también por WhatsApp. El texto añade que es una “información confirmada” por un “farmacéutico de Collado Villalba” y por “el colegio de farmacéuticos”.

Hemos consultado sobre el mensaje al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) y nos responde que “es un bulo”: “Somos absolutamente desconocedores. No sabemos de ningún problema de retención en Aduanas”. “No tenemos información por parte de la Comunidad de Madrid al respecto”, añade.

También hemos preguntado a la Consejería de Sanidad de Madrid si el ejecutivo está bloqueando la llegada de estas pruebas. La respuesta es que no tiene constancia de retenciones a los test por parte del Gobierno en Aduanas.

Prensa de la Agencia Tributaria, de la que depende Aduanas, confirma a VerificaRTVE que no tienen problemas con la llegada de los test a Madrid. “No nos consta ningún problema con la importación de estos test. Si hay alguna dificultad con su recepción, no es achacable a Aduanas”, afirma. Señala que en los primeros meses de pandemia se les atribuyó también un retraso en la llegada de mascarillas cuando en realidad era un problema de intermediarios que no entregaban los certificados a tiempo por el embotellamiento del mercado. El mismo servicio destaca que la acusación que se realiza es general y no habla de lotes concretos para que no se pueda comprobar, y subraya que Aduanas no está poniendo “ningún impedimento” a la circulación de los test.

Por tanto, es falso que el Gobierno esté reteniendo en Aduanas test de antígenos. La Comunidad de Madrid no tiene constancia de que sea así y lo desmienten desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y la Agencia Tributaria.