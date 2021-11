Protestas en Cuba: buscando un camino después de Fidel

La Marcha por el Cambio prevista en Cuba para el 15 de noviembre murió antes de arrancar. Ni hubo marcha, ni hubo cambio. El Gobierno cubano militarizó las principales ciudades del país con miles de policías y agentes de la seguridad del estado vestidos de civil. La presión policial disuadió la protesta.

La petición de cambios, de más libertades, de liberación de los presos políticos, se diluyó también porque decenas de activistas y de periodistas fueron sitiados en sus casas cuando no amenazados o detenidos. Archipiélago, el grupo que organizó esa marcha, afirma que unos cien activistas fueron retenidos en sus hogares, donde sufrieron constantes actos de repudio por vecinos revolucionarios. El miedo y la acción policial minimizó la protesta, reducida a actos individuales de aquellos cubanos que mostraron su deseo de cambio portando prendas blancas o colgando sábanas en los patios o ventanas de sus casas.

Del otro lado, el presidente Díaz-Canel presumió de la vuelta a la normalidad, con miles de niños regresando al colegio y miles de turistas regresando a la isla tras año y medio largo de pandemia. Y presumió también de otra victoria sobre Estados Unidos. Porque para La Habana no hay duda de que es Washington quien financia y organiza a los organizadores de la protesta.

La Marcha por el Cambio murió ahogada por razones obvias. El Gobierno cubano no quería, de nuevo, a decenas de miles de ciudadanos pidiendo reformas y libertad en las principales ciudades del país. No quería otro 11 de julio de 2021 . Un día que pasará a la historia, porque nunca antes tanta gente había protestado contra el Gobierno en los más de 60 años de Revolución.

“A Raúl Castro también se le dio un cheque en blanco” –añade Cristina Escobar- “pero tengo la impresión de que a Díaz-Canel, no”. Y según la periodista cubana, ese es el mayor reto del presidente: “fomentar los valores de la Revolución y construir un país mejor, más inclusivo, en el que la gente no tenga que pensar que la única manera de ser feliz, sea emigrar ”.

“Cuando ya no tienes nada que perder”-afirma Waldo Fernández en Después de Fidel- entonces pierdes el miedo”. Cristina Escobar entiende el descontento popular en un momento muy crítico, donde en cada hogar se pasan penurias . Pero añade que estas marchas no son inocentes, sino que están orquestadas: “Había razones para salir a la calle, sí. Hay mucho hartazgo por la carestía de la vida, por la escasez de medicamentos, por el deterioro del sistema de salud. Pero hay también un nivel de empuje por parte de las redes sociales en un país cada vez más conectado , hay una campaña que pretende –ahora que se está en crisis- tirar a la gente contra su propio pueblo”. Escobar repite el mantra del Gobierno: todo está orquestado y financiado desde el exterior, es Estados Unidos quien está financiando estas protestas para lograr un cambio de Gobierno en Cuba.

El daño ha sido enorme. El PIB cubano decreció el 11 % el año pasado y este año apenas crecerá un 2 %. El impacto de la pandemia en la ya mermada economía cubana ha aumentado el descontento social durante el último año. El cubano hace colas eternas en busca de alimentos y medicinas que no siempre encuentra. Y ese cóctel explosivo estalló en verano y ha tenido otro intento de réplica este 15 de noviembre.

Internet, clave en las protestas

Sea como fuere, la generación post Fidel, la castrista y la no revolucionaria, tiene hoy una herramienta fundamental para la difusión de cualquier iniciativa: internet. Los datos móviles llegaron a Cuba a finales de 2018. Son realmente caros para el sueldo medio de un cubano. Pero son la vía de escape que han encontrado muchos ciudadanos para informarse más allá de la línea oficial. Y en verano jugaron un papel fundamental en la propagación de las protestas: “Yo me enteré de la primera protesta, en San Antonio de los Baños, por las redes sociales –recuerda Waldo-. Y decidí bajar a la calle, no como periodista, sino como ciudadano”. Escobar, que trabaja en la televisión cubana, reconoce que es imposible que el Gramma y el resto de medios oficiales mantengan el monopolio de la información en Cuba.

00.39 min Calma tensa y apagón de internet tras las protestas en Cuba

De hecho, no lo mantienen. Este 14 de noviembre, Yunior García pretendía protestar en solitario, vestido de blanco y portando una flor, desde su casa hasta un punto del malecón de La Habana. La seguridad del Estado bloqueó su vivienda y tapó su ventana con una bandera nacional gigante. Yunior grabó un vídeo contándolo todo. Ese video es tan viral que ese acto de repudio derivó en una enorme campaña de propaganda. Y no precisamente a favor del Gobierno ni de quienes pretendieron acallar su voz encerrándolo en casa.