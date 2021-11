El Gobierno cubano ha sofocado este lunes casi por completo la protesta promovida por la disidencia con un fuerte dispositivo policial en las principales ciudades, mítines de repudio, detenciones de opositores y bloqueos en las casas de activistas y periodistas independientes.

Las calles de la capital aparecían especialmente calmadas sobre las 15.00 horas local, cuando se suponía que debía empezar la marcha cívica del 15N en busca de un cambio político convocada por el colectivo Archipiélago y que no autorizó el Gobierno.

La presencia policial en las calles del centro capitalino ha sido mayor de la habitual, y en parques y esquinas vigilaban apostados agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil.

En las redes sociales, algunos cubanos publicaron fotos de sí mismos vestidos de blanco en la calle, tal como se les había ordenado, pero el llamamiento no parece haber sido seguido en general.

"Operación fallida", según el Gobierno

El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha hablado en una entrevista en Facebook de "operación fallida" de Estados Unidos para vender una "imagen irreal" de su país.

El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, ha esbozado una imagen muy distinta de lo sucedido en Cuba. "El régimen ha desplegado las fuerzas de seguridad de forma masiva. Muchos periodistas y críticos están sitiados en sus casas. Algunos han sido detenidos. La intención es clara: suprimir cualquier intento de protesta", ha afirmado Vivanco en Twitter.

La situación en las calles era tal que resultaba incluso difícil encontrar viandantes en La Habana con prendas blancas, el color elegido como símbolo por los convocantes de la marcha. La población general evitaba ese color, consciente de las connotaciones y las posibles repercusiones. "Mi madre me ha advertido de que no me ponga nada blanco hoy, para no tener problemas", ha explicado a Efe una mujer habanera de 38 años.

Además, muchos edificios oficiales han amanecido cubiertos de grandes banderas cubanas y funcionarios de varios ministerios han celebrado junto a sus oficinas actos de "reafirmación".

Fuera de Cuba, sin embargo, se han registrado alrededor de un centenar de actos vinculados al 15N, entre los que destacan los de Miami (Estados Unidos) y Madrid.