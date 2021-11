La mayoría de los partidos políticos del Congreso, PP, Vox, Ciudadanos, ERC, JxCat o PDeCat, ven un "parche" o una medida insuficiente y temporal el acuerdo que ha firmado el Gobierno únicamente con los sindicatos, y que supondrá un incremento de las cotizaciones de 0,6 puntos a partir de 2023 y hasta 2032 para poder pagar las pensiones de la generación del 'baby boom'.

ERC, uno de los socios de investidura del Ejecutivo, ha lanzado el aviso de que el problema de las pensiones no es de gasto, sino de ingresos y ha recordado que de las 55 enmiendas presentadas al Gobierno en los presupuestos y vinculadas a pensiones "todavía no hay respuesta".

"El principal problema es la precariedad en el trabajo", ha puntualizado, al tiempo que ha explicado que quienes pagan las pensiones son colectivos vilipendiados por formaciones de esta cámara" como los inmigrantes.

Esquerra, que también pide subir las pensiones mínimas al 90% del salario mínimo y hacer una auditoría en la Seguridad Social para ver cómo se han pagado estas prestaciones durante años, ha pedido "respuestas" al Gobierno. "Es ostensiblemente mejorable. Me gustaría que no se vendiera tanto confeti por parte del Gobierno en torno a algo que es evidente que no soluciona el problema de las pensiones", ha recalcado.

Incluso Unidas Podemos, socio de coalición del Gobierno, que ha firmado el acuerdo junto con los sindicatos, ha señalado que aunque es un "buen acuerdo" es "limitado".