La escalada sin precedentes en la electricidad, y en menor medida del gas y el gasóleo para calefacción, ha disparado la inflación hasta niveles no vistos en 29 años. Hay que remontarse hasta 1992 para encontrar unas cifras similares a este mes de octubre, cuando los precios subieron un 5,4 % respecto al mismo mes de 2020, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento de la inflación ya está repercutiendo en los bolsillos de los consumidores, pues productos básicos en la cesta de la compra como el aceite o la fruta ya se han encarecido en lo que llevamos de año casi un 24 y un 10 %, respectivamente. También lo notan aquellos inquilinos que tienen su contrato de arrendamiento ligado al IPC, con subidas de unos 30 euros mensuales de media. Y, en 2022, les llegará el turno a los pensionistas.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales, en el marco de la primera pata de la reforma de pensiones que se encuentra en estos momentos en tramitación en el Congreso y que se espera que esté aprobada antes de final de año, permitirá que las pensiones suban por ley, a partir del 1 de enero, en función de la inflación del año anterior. Así figura en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se ha comprometido públicamente el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Pero, ¿subirán en la misma medida que está creciendo el IPC en los últimos meses? No. La norma contempla que la fórmula de la revalorización tenga en cuenta el IPC medio de diciembre a noviembre del ejercicio anterior. De esta manera, habrá que esperar al dato del próximo mes para conocer a cuánto ascenderán estas cuantías, aunque los expertos ya prevén que el incremento será el mayor de la última década.

Las pensiones podrían subir unos 30 euros mensuales

Teniendo en cuenta que la inflación media de los últimos diez meses supera el 2 %, y con los precios disparados en octubre en el 5,4 %, el pronóstico de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) es que continúe esta senda alcista en la recta final de año y termine con una media en el entorno del 3 %. “Si el precio de la energía se estabiliza, es probable que a partir de la primavera que viene volvamos a sendas de inflación más razonables alrededor del 2 %”, apunta a RTVE.es el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres. De hecho, en 2022, el centro de análisis estima que el IPC se situará en niveles cercanos al 2,6 %.

No obstante, en un escenario tensionado, donde el precio del gas siga al alza y se prorrogue la subida de la electricidad hasta el final del primer trimestre de 2022, el Funcas prevé que la tasa de inflación podría ascender hasta el 5,5 % en diciembre, manteniéndose la media anual para este año y el que viene entre el 3 y el 3,1 %, respectivamente.

De cumplirse estas previsiones, los 8,9 millones de pensionistas comenzarán el año con una subida de unos 30 euros mensuales de media, teniendo en cuenta que la pensión media en octubre -jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares- se situaba en los 1.037,48 euros, según los datos del Ministerio de Seguridad Social. Así, la prestación media rozaría los 1.070 euros mensuales o, lo que es lo mismo, unos 420 euros más anuales -ya que las prestaciones contributivas se perciben en 14 pagas al año-, a los que habría que añadir la 'paguilla' que recibirán a comienzos de 2022 por la desviación de la inflación de este año.

El aumento será mayor para los 6,1 millones de jubilados en España, cuya pensión media se situaba en octubre en los 1.193,81 euros. En caso de finalizar con una inflación media del 3 %, el incremento ascenderá hasta los 34 euros, lo que elevará la prestación hasta los 1.228 euros, 476 euros más al año. Mientras que los casi 2,4 millones de ciudadanos que reciben una pensión por viudedad, de 741,93 euros de media, ganarían uno 21 euros más al mes.

Por su parte, según los cambios aprobados por el Gobierno, las pensiones mínimas y no contributivas no se revalorizarán con la inflación y subirán en un porcentaje fijo del 3 % en 2022, independientemente del resultado del IPC a final de año. Esta medida afecta a un total de 2,2 millones de personas que cobran actualmente una pensión mínima, así como a los 446.000 beneficiarios de una prestación no contributiva –aquellos que no han podido cumplir los requisitos de cotización exigidos para las pensiones contributivas y que, de otra forma, se quedarían desprotegidas-. No obstante, todo dependerá de su aprobación final en el Congreso.