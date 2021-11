El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para aumentar la cotización con el objetivo de garantizar las pensiones de la generación del 'baby boom', un pacto del que se ha descolgado la patronal.

El mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) acordado entre el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social con los sindicatos UGT y CC. OO establece que a partir de 2023 y a lo largo de un periodo de diez años se fije una cotización adicional de un 0,6 % para nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La mayoría, el 0,5 %, corresponderá a la empresa y un 0,1% al trabajador, según han precisado desde las organizaciones sindicales.

"La reforma se materializará en unos meses", ha afirmado el ministro José Luis Escrivá, en declaraciones a los medios de comunicación, donde ha defendido que la subida de las cotizaciones de un sueldo medio "no llega a dos euros" para los trabajadores y "no llega a 10 euros" para las empresas.

En cualquier caso, si los Fondos de Reserva no fueran suficientes para cubrir la desviación del gasto, el Ejecutivo recurrirá de nuevo al diálogo social y a las recomendaciones del Pacto de Toledo para definir una propuesta que reduzca el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, incremente el tipo de cotización o busque fórmulas alternativas para aumentar los ingresos.

En cambio, si no hay una desviación en la senda del gasto previsto, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones.

Sin acuerdo con la patronal

Horas antes este lunes, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se ha descolgado del acuerdo para un mecanismo de equidad intergeneracional. Considera que aumentar el gasto para las empresas "tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones".

Sin embargo, el ministro Escrivá ha recordado que la negociación del diálogo social llegó a estos términos en julio, con la connivencia de la patronal. "No sé por qué no han entrado en el acuerdo: responde a lo acordado en julio y no hemos recibido ninguna propuesta suya", ha respondido. Además, el titular de Inclusión y Seguridad Social ha insistido en que la "sostenibilidad" e integridad de las pensiones futuras estaba comprometida. "El factor de sostenibilidad supondría para un joven con una pensión de 1.500 euros que al final de su vida laboral se recortaría en 300 euros", ha dicho el ministro.

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha tachado el aumento de las cotizaciones sociales de "impuesto al empleo" y de "disparate". Además, ha criticado al Gobierno por haber "roto el diálogo social". "Recuperaremos la reforma de las pensiones que permitió subirlas un 16% de media tras congelarlas Sánchez y Zapatero", ha afirmado en un mensaje en Twitter.