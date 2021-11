La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se ha descolgado este lunes del acuerdo que negociaba el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social con patronal y sindicatos para cerrar un mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que asegure la sostenibilidad del sistema de pensiones y que supondría una subida de cotizaciones del 0,6 %, correspondiendo un 0,4 a la empresa y un 0,2 al trabajador.

Según ha podido saber RTVE.es, en la reunión de esta mañana la CEOE ha expresado su rechazo a una propuesta que conlleve un alza de las cotizaciones, ya que -a su juicio- hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas "tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones". "No se puede exprimir con más cotizaciones e impuestos a los autónomos, además de subida de luz, de carburantes, de costes laborales, etc. La vaca ya no da más leche", ha afirmado el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, en su cuenta de Twitter.

“Hoy hemos dicho NO a subir las cotizaciones sociales como pretende el Gobierno @autonomosata se ha sumado a @CEOE_ES

No se puede exprimir con más cotizaciones e impuestos a los autónomos,además de subida de luz,de carburantes,de costes laborales..etc

La vaca ya no da más leche“ — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) November 15, 2021

Precisamente este lunes vence el plazo que los agentes sociales y el Gobierno se dieron para acordar el instrumento con el que se pretende sustituir al llamado factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 y engordar el Fondo de Reserva de las pensiones, que actualmente cuenta con poco más de 2.100 millones de euros.