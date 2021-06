La primera cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la ciudad suiza de Ginebra tiene lugar en un momento en el que las relaciones entre Moscú y Washington pasan por el peor momento desde la Guerra Fría

Desde que Biden llegó a la Casa Blanca a principios de este año, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se han vuelto cada vez más tensas, en medio de sanciones impuestas entre ambos países. La química entre los dos presidentes nunca ha sido buena y, mucho menos, después de que el presidente estadounidense calificara a Putin de “asesino”. Muy distinto al ambiente de poca hostilidad y alguna cercanía que se percibía entre el presidente ruso y el anterior inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

Este encuentro podría servir para que los dos mandatarios sienten las bases de una nueva relación e incluso evitar un mayor deterioro. Se espera que entre los asuntos que se pondrán sobre la mesa esté Ucrania, Bielorrusia y los ciberataques sufridos por Estados Unidos y de los que Washington acusa a Moscú. También es probable que Biden entre en asuntos domésticos rusos, como la detención del líder opositor ruso Alexéi Navalny, algo que, si ocurre, según el jefe de investigación del Institute for Statecraft, Nicolás de Pedro, “lo más probable” es que Putin “reaccione de forma poco amistosa”.

"Putin va a ser reactivo porque Estados Unidos le va a plantear el tema de los ‘hackeos’ y Rusia va a insistir en que no tiene nada que ver. Es muy probable que diga que para arreglar eso, lo que hay que hacer es acordar algunas pautas de comportamiento y de relaciones entre las grandes potencias ”, ha afirmado a RTVE.es el jefe de investigación del Institute for Statecraft, Nicolás de Pedro. “Lo que va a pedir Putin es esa posición de igualdad . Putin entiende que Estados Unidos tiene que sentarse con Rusia y que tienen que cerrar unas nuevas pautas”, ha añadido.

¿Están de acuerdo en algo Biden y Putin?

El presidente estadounidense ha subrayado que “Estados Unidos no busca un conflicto” y que quiere una “relación estable en la que podamos trabajar con Rusia en cuestiones como la estabilidad estratégica y el control de armamentos”. “Por eso actué de inmediato para extender el tratado New START por cinco años y reforzar la seguridad del pueblo estadounidense y del mundo”, ha afirmado Biden, refiriéndose al acuerdo de desarme nuclear entre Washington y Moscú.

“Se tienen que entender sobre el futuro del armamento nuclear. Tienen que resucitar la idea de Gorbachov y Reagan de que una guerra no es viable y no puede resultar en un vencedor”, ha recalcado Pedro Rodríguez, quien ve “muy difícil” que los mandatarios coincidan en algún punto. “Esos intentos que se han realizado en el pasado por otras administraciones de establecer relaciones unidas, de resetear, de volver a confiar el uno en el otro, ya nos pilla escamados. Creo que no hay posibilidad. No hay en absoluto ninguna ilusión”, añade.

Además del control de armas nucleares, existen otros asuntos de posible cooperación entre Rusia y Estados Unidos, como Corea del Norte, el acuerdo nuclear de Irán y la estabilidad en Afganistán después de la retirada de tropas estadounidenses y de la coalición.

Putin también participó en una cumbre climática virtual organizada por Biden y en la que el presidente ruso propuso establecer una cooperación internacional amplia y eficaz para monitorear y calcular las emisiones nocivas en la atmósfera.

Según Nicolás de Pedro, “hay una desconfianza mutua muy profunda” y es “difícil” que Biden y Putin coincidan “mientras no haya confianza”. “El Kremlin está convencido de que hay un intento de derribar el poder ruso desde dentro. Está convencido en parte de que Navalny y todo lo que pasa en Rusia, también está orquestado desde Occidente”, explica el jefe de investigación del Institute for Statecraft. “Evidentemente hay temas de interés común, pero esta desconfianza hace que no sean vistos como de interés común”, asevera.