Los combates entre las tropas ucranianas y los separatistas rusos -apoyados política y militarmente por Moscú- en el este de Ucrania, han aumentado en los últimos meses. La tensión se ha disparado después de que Rusia desplegara alrededor de 20.000 soldados a tan solo 100 kilómetros de la frontera con Ucrania, el más numeroso desde 2014.

Este movimiento de Rusia ha preocupado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha alertado a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, a la OTAN y a instituciones de la Unión Europea, mientras que el Kremlin ha subrayado que “no debe preocupar a nadie”, porque “no supone una amenaza para nadie”.

Por este motivo, la principal incógnita que se plantea es por qué el mandatario ruso, Vladímir Putin, ha decidido reforzar sus unidades en el este de Ucrania. Los expertos coinciden y creen que el objetivo final del presidente ruso es intimidar a Ucrania y a Occidente, concretamente a la Unión Europea y a la OTAN, aunque también busca “tomar el pulso” al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Por su parte, la investigadora principal del Real Instituto Elcano Mira Milosevich, ha afirmado a RTVE.es que ni Ucrania ni Rusia “tienen un interés de entrar en una guerra” , ya que Kiev sabe que si intenta recuperar el control de Crimea y en la región de Donbás, “Rusia no permitiría que vencieran a los rebeldes prorrusos”, mientras que a Rusia no le interesa entrar en guerra “porque este año son las elecciones generales y por mucho que la popularidad de Putin subiera tras la anexión de Crimea, las diferentes encuestas de opinión pública demuestran que los rusos están muy cansados de estas aventuras en la política exterior rusa”.

El jefe de investigación del Institute for Statecraft, Nicolás de Pedro, ha señalado en una entrevista a RTVE.es que “nunca ha habido un alto al fuego efectivo”. “Lo que ha habido durante semanas y meses en diferentes épocas en los últimos años son periodos en los que no ha habido intercambio artillero, pero el intercambio de fuego de armas ligeras ha sido constante y ha habido un goteo constante en el número de víctimas y muertos ”, ha aseverado.

“El Kremlin no tiene la intención de anexionar Donbás, porque Rusia es el país más grande del mundo. No necesita más territorio, pero lo que sí necesita es impedir la entrada de Ucrania de la OTAN , porque la considera la mayor amenaza a su seguridad nacional”, ha indicado Milosevich. “Por tanto, el Kremlin controla hasta cierto punto a los rebeldes prorrusos y tiene un control político , pero en cuanto al control militar y económico, les ayuda solo cuando es necesario ”, ha detallado.

¿Qué podrían hacer Estados Unidos y la UE para evitar una escalada bélica?

La comunidad internacional ha expresado su preocupación por las recientes tensiones entre Ucrania y Rusia. Kiev ha alertado a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, a las instituciones de la UE y a la OTAN sobre el aumento de las violaciones del alto el fuego en Donbás y el incremento de tropas rusas en la frontera con Ucrania.

Zelenski también ha aumentado la presión sobre sus socios internacionales para que la OTAN acelere el proceso de adhesión de Ucrania a la alianza, considerando esta la única posibilidad para detener la agresión rusa.

Según Nicolás de Pedro, Ucrania llama a la puerta de la Alianza Atlántica porque es “el mejor paraguas militar”. “La OTAN tiene en su tratado una cláusula de defensa colectiva. Un ataque contra uno, es un ataque contra todos. Si Ucrania fuera miembro de la OTAN, el contexto sería radicalmente diferente, porque Rusia no estaría atacando solo a Ucrania, sino a la Alianza”, explica el jefe de investigación del Institute for Statecraft, añadiendo que “de momento no parece probable” que Kiev entre en el bloque militar occidental.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo una llamada telefónica con su homólogo ucraniano, en la que el estadounidense afirmó su “apoyo inquebrantable a la soberanía e integridad territorial de Ucrania frente a la agresión en curso de Rusia en Donbás y Crimea”.

“La llamada telefónica de Biden era muy deseada por parte de Kiev y el presidente de Estados Unidos prestó una declaración directa de su inquebrantable apoyo a Ucrania, (…) pero hasta ahora el apoyo ha sido siempre verbal”, ha señalado Mira Milosevich. “Por ahora, los americanos no van a ir a una operación a recuperar Crimea o Donbás. No van a empezar una guerra en Ucrania contra Rusia”, ha recalcado.

Por su parte, el mandatario ruso ha mantenido conversaciones con la canciller alemana, Angela Merkel, quien ha pedido a Putin que “estos refuerzos militares se reduzcan con el fin de llegar a una desescalada”. Además, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, ha señalado este viernes que los aliados occidentales están siguiendo de cerca la situación en la frontera de Rusia con el este de Ucrania, después de mantener una conversación con el secretado de Estado estadounidense, Anthony Blinken.

“Great discussion today with German Foreign Minister @HeikoMaas. We must stand together in the face of Russian provocations against Ukraine.“ — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 9, 2021

De Pedro afirma que “el mensaje que se suele dar desde Alemania y otros países europeos de ‘vamos a sentarnos en la mesa y ser amigos’, sin que haya costes, no parece que esté dando buenos resultados”. “Es un incentivo a Moscú porque lo que interpreta es: ‘No me juego nada. Solo me juego sanciones muy leves y específicas a algunos individuos que tampoco van a pagar un coste muy alto’”, subraya. Por eso, el jefe de investigación del Institute for Statecraft, cree que “los europeos y Estados Unidos deberían enseñar un escenario de costes muy elevado a Moscú, como un incentivo para que Moscú se avenga a negociar desde una posición más razonable”.