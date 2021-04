Los últimos anuncios de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en varias entidades españolas han reabierto el debate de limitar los sueldos de los banqueros. Los directivos de la banca española justifican los despidos con la búsqueda de una eficiencia mayor, aunque varios miembros del Gobierno no comparten este planteamiento teniendo en cuenta sus altas remuneraciones.

Desde que arrancó la pandemia del coronavirus, la banca española ha anunciado cerca de 19.000 despidos. Las direcciones de CaixaBank o BBVA han sido las últimas entidades en anunciar una reducción de su plantilla. Carlos Torres, el presidente del BBVA, recibe una paga superior a los cuatro millones de euros mientras que el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, tiene un sueldo en la actualidad cercano al 1.650.000 euros.

La fusión entre Bankia y CaixaBank ha afectado al salario de Goirigolzarri. El entonces presidente de Bankia tenía limitado su salario a medio millón de euros. Sin embargo, con la nueva entidad fruto de esta unión bancaria José Ignacio Goirigolzarri ha multiplicado su retribución por tres.

Sin embargo, el salario más alto al frente de una entidad bancaria en España es para Ana Patricia Botín. La presidenta del Banco Santander percibe en torno a siete millones de euros. Una cifra que no se ha visto afectada a pesar del recorte de personal anunciado en 2020 que afectará a 3.500 trabajadores.

Ajustes a base de despidos y el cierre de sucursales

Los bajos tipos de interés en Europa, el cambio de hábito de consumo de los clientes bancarios o la digitalización son los principales factores que han propiciado estos recortes en la banca. No obstante, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recalcado que "no es comprensible" la decisión de recortar empleo en el sector cuando la directiva de sus bancos percibe salarios "que a veces no sabemos ni decir la cifra".

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, ha advertido esta semana de la pérdida de rentabilidad en el sector y del reto que esto supondrá para la banca española. Sin embargo añadía que se tendría que tener en cuenta "el mínimo impacto en el empleo" posible.

Según ha explicado Nadia Calviño, "la destrucción de empleo en el sector supone una pérdida de valor y de capital humano para España que no podemos permitirnos". Aun así, la presión sobre el sector por su estrecho margen de beneficio y la rápida adaptación de los clientes a los servicios bancarios digitales ha animado a las principales entidades a plantear ajustes que pasan por el cierre de sucursales y el despido de miles de trabajadores.

La vicepresidenta ha afeado también que los directivos de banca reciben sueldos y bonus "inaceptables". Remuneraciones que, en su opinión, no se corresponden con la situación económica del país.