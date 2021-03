Las peluquerías y salones de estética han sido un servicio esencial durante los meses más restrictivos del confinamiento por el coronavirus. Estuvieron entre los primeros negocios que abrieron al público con aforos limitados y testaron unas medidas de seguridad sanitarias que no garantizaban los dos metros de distancia recomendados. Ahora, el sector demanda ayudas directas para salvar su actividad por la caída de la facturación de más del 35 % y el cierre de casi 20.000 negocios desde marzo del año pasado.

En 2019, las peluquerías y salones de imagen en España facturaron cerca de 4.000 millones de euros. Según los datos del sector, el impacto del coronavirus ha bajado en más de un tercio de media la facturación hasta los 1.400 millones.

Además, las peluquerías y centros de estética se han quedado fuera de las ayudas aprobadas recientemente por el Gobierno para apoyar las actividades de pequeñas empresas y autónomos. Las asociaciones y patronales del sector de la imagen personal han adelantado que muchos negocios están al límite de su resistencia y habrá más cierres si no se pone remedio.

Los trabajadores y pequeños propietarios de peluquerías se han echado a la calle recientemente para denunciar su vulnerabilidad económica. Piden ayudas directas y la bajada del IVA en su servicio. Una reivindicación que arrastran desde la subida aprobada en 2012.

Un servicio esencial con un impuesto "de lujo"

"No se entiende por qué nos declararon como actividad esencial y seguimos soportando un IVA del 21 %", explica Jesús Martínez de la plataforma Alianza por la bajada del IVA al 10 %. Desde su punto de vista, el cuidado de la imagen no se ha tomado como un artículo de lujo desde el comienzo de la crisis del coronavirus por lo que "no debería estar en el tipo más alto que existe en España" para gravar el valor añadido de un bien o servicio.

En los últimos seis meses, la vuelta a un IVA reducido ha sido la principal reivindicación del sector. "Las floristerías ya han recuperado la bajada del IVA. Iba a ser provisional y aquí seguimos", lamenta Santiago, propietario de una peluquería en Huesca.

"Con lo que ahorraría en la bajada del IVA saldría otra persona contratada en mi peluquería", calcula Rebeca que regenta el negocio Peiteados en Sanxenxo. Esta peluquera entiende que un IVA elevado incrementa el precio del servicio y, por tanto, repercute en lo que paga el cliente.

Opina lo mismo Sandra, propietaria de Il Salone en Laguna de Duero, Valladolid, y que arrancó su negocio apenas un año antes del inicio del confinamiento. "Al final somos como el resto de autónomos, meros intermediarios entre el Estado y el consumidor. Si el IVA baja también lo hace el precio. Sería una oportunidad más de negocio".